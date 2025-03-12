شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «ذيب» 28.6% إلى 182.7 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وقرر مجلس إدارة شركة ذيب لتأجير السيارات، أمس، توزيع أرباح نقدية نهائية مرحلية على المساهمين عن الربع الرابع من عام 2024م.

ويقدر إجمالي المبلغ الموزع بـ 25.370 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 43 مليون سهم.

وتبلغ حصة السهم من التوزيع 0.59 ريال عن كل سهم، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 5.9%.

وسيكون تاريخ الأحقية 16-03-2025، فيما سيكون تاريخ التوزيع 26-03-2025. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة ذيب لتأجير السيارات في عام 2024 بنسبة 28.6% إلى 182.7 مليون ريال، مقابل 142 مليون ريال في 2023.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح إلى التحسن في نسب التشغيل في قطاعي التأجير قصير وطويل الأجل بالإضافة إلى التحسن في بعض بنود تكاليف التشغيل، بجانب الزيادة باإجمالي الإيرادات بنسبة 14.73%.وقرر مجلس إدارة شركة ذيب لتأجير السيارات، أمس، توزيع أرباح نقدية نهائية مرحلية على المساهمين عن الربع الرابع من عام 2024م.ويقدر إجمالي المبلغ الموزع بـ 25.370 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 43 مليون سهم.وتبلغ حصة السهم من التوزيع 0.59 ريال عن كل سهم، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 5.9%.وسيكون تاريخ الأحقية 16-03-2025، فيما سيكون تاريخ التوزيع 26-03-2025.