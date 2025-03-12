شكرا لقرائتكم خبر عن «سيسكو القابضة» تتحول للخسارة بـ0.74 مليون ريال بنهاية 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تحولت شركة البنى التحتية المستدامة القابضة (سيسكو القابضة) للخسارة في عام 2024 مسجلة صافي خسارة قدرها 0.74 مليون ريال، مقابل أرباح بقيمة 71.2 مليون ريال في 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تعود الخسارة إلى العوامل التالية:
- تراجع حصة الأرباح من الشركات الزميلة المحتسبة بحقوق الملكية، وذلك نتيجة صافي خسارة غير مكررة لمرة واحدة ناتجة عن مخصص لمرة واحدة (إجمالي 68 مليون ريال، تبلغ حصة سيسكو منه 34 مليون ريال) لتغطية تكاليف إضافية في ثلاثة مشاريع EPC (الهندسة والمشتريات وأعمال الإنشاء)، إضافةً إلى خسارة إجمالية غير مكررة لمرة واحدة في شركة جرين دوم، إحدى الشركات الزميلة المحتسبة بحقوق الملكية، بقيمة 12 مليون ريال لعام 2024.
- زيادة تكاليف الاستثمار والتشغيل الأولية لمحطة حاويات باتينغا في بنغلاديش، التي بدأت عملياتها التشغيلية في عام 2024.
- ارتفاع مصاريف الإهلاك المرتبطة بالاستثمارات الرأسمالية الجديدة، مما أثر على الربحية.
- زيادة تكاليف التشغيل والرسوم المالية.
- مخصص لمرة واحدة للزكاة بمبلغ 17.4 مليون ريال عن العامين الماليين 2021 و2022، ومخصص إضافي للزكاة بمبلغ 9.0 مليون ريال عن العام المالي 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تعود الخسارة إلى العوامل التالية:
- تراجع حصة الأرباح من الشركات الزميلة المحتسبة بحقوق الملكية، وذلك نتيجة صافي خسارة غير مكررة لمرة واحدة ناتجة عن مخصص لمرة واحدة (إجمالي 68 مليون ريال، تبلغ حصة سيسكو منه 34 مليون ريال) لتغطية تكاليف إضافية في ثلاثة مشاريع EPC (الهندسة والمشتريات وأعمال الإنشاء)، إضافةً إلى خسارة إجمالية غير مكررة لمرة واحدة في شركة جرين دوم، إحدى الشركات الزميلة المحتسبة بحقوق الملكية، بقيمة 12 مليون ريال لعام 2024.
- زيادة تكاليف الاستثمار والتشغيل الأولية لمحطة حاويات باتينغا في بنغلاديش، التي بدأت عملياتها التشغيلية في عام 2024.
- ارتفاع مصاريف الإهلاك المرتبطة بالاستثمارات الرأسمالية الجديدة، مما أثر على الربحية.
- زيادة تكاليف التشغيل والرسوم المالية.
- مخصص لمرة واحدة للزكاة بمبلغ 17.4 مليون ريال عن العامين الماليين 2021 و2022، ومخصص إضافي للزكاة بمبلغ 9.0 مليون ريال عن العام المالي 2023.