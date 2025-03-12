شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «جروب فايف» تقفز 311% إلى 38.5 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يرجع هذا الارتفاع إلى زيادة متوسط أسعار البيع وانخفاض تكاليف الإنتاج.

وحققت الشركة إيرادات بلغت 976 مليون ريال للسنة المالية 2024، مقارنةً بإيرادات قدرها 455 مليون ريال للسنة المالية 2023. ويعود ذلك إلى الزيادة في حجم المبيعات وارتفاع متوسط أسعار البيع للطن.

وأوصى مجلس إدارة شركة جروب فايف السعودية للأنابيب، أمس، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية 2024م.

ويبلغ إجمالي المبلغ الموزع 14 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 28 مليون ريال.

وتبلغ حصة السهم من التوزيع 0.5 ريال لكل سهم، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 5%.

وستكون أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة (والتي سيتم الإعلان عنها لاحقاً)، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، فيما ستعلن تاريخ التوزيع لاحقا. الدمام - شريف احمد - قفزت أرباح شركة جروب فايف السعودية للأنابيب في عام 2024 بنسبة 310.9% إلى 38.5 مليون ريال، مقابل 9.3 مليون ريال في 2023.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يرجع هذا الارتفاع إلى زيادة متوسط أسعار البيع وانخفاض تكاليف الإنتاج.وحققت الشركة إيرادات بلغت 976 مليون ريال للسنة المالية 2024، مقارنةً بإيرادات قدرها 455 مليون ريال للسنة المالية 2023. ويعود ذلك إلى الزيادة في حجم المبيعات وارتفاع متوسط أسعار البيع للطن.وأوصى مجلس إدارة شركة جروب فايف السعودية للأنابيب، أمس، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية 2024م.ويبلغ إجمالي المبلغ الموزع 14 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 28 مليون ريال.وتبلغ حصة السهم من التوزيع 0.5 ريال لكل سهم، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 5%.وستكون أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة (والتي سيتم الإعلان عنها لاحقاً)، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، فيما ستعلن تاريخ التوزيع لاحقا.