الاقتصاد

ارتفاع أرباح «سمايل كير» إلى 6.3 مليون ريال في 2024

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

ارتفاع أرباح «سمايل كير» إلى 6.3 مليون ريال في 2024

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الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة بسمة أديم الطبية (سمايل كير) في عام 2024 بنسبة 6.3 مليون ريال، مقابل 4.9 مليون ريال في 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، سجلت الشركة ارتفاعا في مجمل الربح بنسبة 31.97% ليصل إلى 11,012,656 ريال مقارنة بـ 8,344,755 ريال في العام السابق، بزيادة قدرها 2,667,901 ريال.
ويعود هذا النمو بشكل رئيسي إلى ارتفاع الإيرادات مما انعكس إيجابياً على الأداء المالي.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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