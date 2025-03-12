شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «سمايل كير» إلى 6.3 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

ويعود هذا النمو بشكل رئيسي إلى ارتفاع الإيرادات مما انعكس إيجابياً على الأداء المالي. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة بسمة أديم الطبية (سمايل كير) في عام 2024 بنسبة 6.3 مليون ريال، مقابل 4.9 مليون ريال في 2023.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، سجلت الشركة ارتفاعا في مجمل الربح بنسبة 31.97% ليصل إلى 11,012,656 ريال مقارنة بـ 8,344,755 ريال في العام السابق، بزيادة قدرها 2,667,901 ريال.ويعود هذا النمو بشكل رئيسي إلى ارتفاع الإيرادات مما انعكس إيجابياً على الأداء المالي.