شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة «وسم» يوصي بتقليص مدة دورته الحالية إلى 4 سنوات والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أوصى مجلس إدارة شركة وسم الأعمال لتقنية المعلومات، أمس، بتقليص مدة عضوية مجلس الإدارة الحالي لتصبح أربع سنوات بدلاً من خمس سنوات وذلك بإنهاء دورة مجلس الإدارة الحالي والتي بدأت بتاريخ 21/09/2021م وتنتهي بتاريخ 20/09/2026م.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يصبح تاريخ انتهاء دورة مجلس الإدارة الحالي في 20/09/2025م، إذ رأى المجلس إنهاء دورة مجلس الإدارة الحالي قبل أوانها وذلك لتتوافق مع نظام الشركات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/132) وتاريخ 01/12/1443هـ وتماشياً مع النظام الأساس المحدث للشركة.
وتصبح مدة دورة المجلس الحالي بالإضافة للدورات القادمة أربع سنوات، علماً بأن التوصية تخضع لموافقة المساهمين والتي سوف يتم رفعها للتصويت عليها في اجتماع الجمعية العامة القادم والذي سوف يحدد لاحقاً.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يصبح تاريخ انتهاء دورة مجلس الإدارة الحالي في 20/09/2025م، إذ رأى المجلس إنهاء دورة مجلس الإدارة الحالي قبل أوانها وذلك لتتوافق مع نظام الشركات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/132) وتاريخ 01/12/1443هـ وتماشياً مع النظام الأساس المحدث للشركة.
وتصبح مدة دورة المجلس الحالي بالإضافة للدورات القادمة أربع سنوات، علماً بأن التوصية تخضع لموافقة المساهمين والتي سوف يتم رفعها للتصويت عليها في اجتماع الجمعية العامة القادم والذي سوف يحدد لاحقاً.