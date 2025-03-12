شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم الحديثي رئيسا لمجلس إدارة «ملكية».. وسلطان الحديثي نائبا والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.