شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم الحديثي رئيسا لمجلس إدارة «ملكية».. وسلطان الحديثي نائبا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة ملكية للاستثمار، تعيين إبراهيم الحديثي رئيسا لمجلس الإدارة، وسلطان الحديثي نائبا لرئيس مجلس الإدارة وعضوا منتدبا للشركة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن مجلس إدارة ملكية للاستثمار اتخذ عدة قرارات خلال اجتماعه الأول، أمس، وذلك بعد انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورته القادمة التي بدأت من 11 مارس وتنتهي في 10 مارس 2029 لمدة 4 سنوات.
وشهد اجتماع الجمعية العامة للشركة في يوم الإثنين 10 فبراير انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
وقرر المجلس تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت، وتضم كلا من: ماجد النافع، ومازن الحميد، وماجد العثمان،.
وتضمنت قرارات المجلس: تشكيل لجنة الاستثمار، التي تضم: سلطان الحديثي، وزياد اليوسف، وعمر العثيم.
وقرر المجلس تعيين عمرو الخولي أمينا لسر مجلس الإدارة، وتعيين سلطان الحديثي وعمر العثيم كممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية، مجموعة تداول السعودية، وشركة مركز إيداع الأوراق المالية.
قرار مجلس الإدارة بتشكيل لجنة المراجعة لدورة مجلس الإدارة الحالية وتضم كلا من: ناصر العوفي، ومطلق المطلق، ومحمد الحديثي.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن مجلس إدارة ملكية للاستثمار اتخذ عدة قرارات خلال اجتماعه الأول، أمس، وذلك بعد انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورته القادمة التي بدأت من 11 مارس وتنتهي في 10 مارس 2029 لمدة 4 سنوات.
وشهد اجتماع الجمعية العامة للشركة في يوم الإثنين 10 فبراير انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
وقرر المجلس تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت، وتضم كلا من: ماجد النافع، ومازن الحميد، وماجد العثمان،.
وتضمنت قرارات المجلس: تشكيل لجنة الاستثمار، التي تضم: سلطان الحديثي، وزياد اليوسف، وعمر العثيم.
وقرر المجلس تعيين عمرو الخولي أمينا لسر مجلس الإدارة، وتعيين سلطان الحديثي وعمر العثيم كممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية، مجموعة تداول السعودية، وشركة مركز إيداع الأوراق المالية.
قرار مجلس الإدارة بتشكيل لجنة المراجعة لدورة مجلس الإدارة الحالية وتضم كلا من: ناصر العوفي، ومطلق المطلق، ومحمد الحديثي.