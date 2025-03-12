شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «الفاخرة» 21% إلى 14.76 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة الفاخرة للخياطة الرجالية في عام 2024 بنسبة 21% إلى 14.76 مليون ريال، مقابل 18.72 مليون ريال في 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال هذه الفترة إلى:
- زيادة المصاريف البيعية والتسويقية.
- زيادة التكاليف التمويلية.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال هذه الفترة إلى:
- زيادة المصاريف البيعية والتسويقية.
- زيادة التكاليف التمويلية.