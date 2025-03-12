شكرا لقرائتكم خبر عن «الشهيلي المعدنية» توقع عقدين مع «ناقل» بـ15.14 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة الشهيلي للصناعات المعدنية عقد توريد تريلات ستائر مع شركة ناقل مساهمة مغلقة شركة شخص واحد.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تبلغ قيمة العقد نحو 8.797 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد 4 أشهر.
ويتضمن العقد: تجهيز و تصنيع و توريد عدد 51 تريلا ستائر خلال 4 أشهر من تاريخ أمر الشراء.
وتوقعت الشركة أن يكون التأثير في الربع الثاني من العام المالي 2025.
ووقعت شركة الشهيلي للصناعات المعدنية عقد تصنيع و توريد صناديق للنقل الجاف مع شركة ناقل مساهمة مغلقة شركة شخص واحد.
وتقدر قيمة العقد بنحو 6.348 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد 4 أشهر.
ويتضمن العقد: تصنيع عدد 172 صندوق مقسمة إلى 3 أنواع حسب احتياج العميل جزء منها صناديق ستارة وجزء منها صناديق أبواب سحاب والجزء الاخير عبارة عن صندوق حديد جوانب تفتح إلى أسفل.
وتوقعت أن يكون التأثير في النصف الثاني من العام المالي 2025.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تبلغ قيمة العقد نحو 8.797 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد 4 أشهر.
ويتضمن العقد: تجهيز و تصنيع و توريد عدد 51 تريلا ستائر خلال 4 أشهر من تاريخ أمر الشراء.
وتوقعت الشركة أن يكون التأثير في الربع الثاني من العام المالي 2025.
ووقعت شركة الشهيلي للصناعات المعدنية عقد تصنيع و توريد صناديق للنقل الجاف مع شركة ناقل مساهمة مغلقة شركة شخص واحد.
وتقدر قيمة العقد بنحو 6.348 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد 4 أشهر.
ويتضمن العقد: تصنيع عدد 172 صندوق مقسمة إلى 3 أنواع حسب احتياج العميل جزء منها صناديق ستارة وجزء منها صناديق أبواب سحاب والجزء الاخير عبارة عن صندوق حديد جوانب تفتح إلى أسفل.
وتوقعت أن يكون التأثير في النصف الثاني من العام المالي 2025.