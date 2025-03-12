شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح «الحفر العربية» إلى 321.36 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وتضمنت الأسباب: عملية غير نقدية لمرة واحدة بتخفيض قيمة أصول بمبلغ 105 ملايين ريال تم تسجيلها في الربع الثاني من العام 2024.

ووافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2024م.

ويبلغ إجمالي المبلغ الموزع نحو 120.150 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 89 مليون سهم.

وتبلغ حصة السهم من التوزيع 1.35 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 13.5%.

وسيكون تاريخ الأحقية 1446-09-13 الموافق 2025-03-13، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-10-10 الموافق 2025-04-08. الدمام - شريف احمد - تراجعت أرباح شركة الحفر العربية في عام 2024 بنسبة 46.9% إلى 321.36 مليون ريال، مقابل 604.61 مليون ريال في 2023.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يرجع سبب انخفاض صافي الأرباح إلى تسجيل تكاليف تشغيل منصات الحفر البرية غير التقليدية في العام 2024, بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة التمويل وإهلاك المعدات بسبب إضافة منصات الحفر الجديدة.وتضمنت الأسباب: عملية غير نقدية لمرة واحدة بتخفيض قيمة أصول بمبلغ 105 ملايين ريال تم تسجيلها في الربع الثاني من العام 2024.ووافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2024م.ويبلغ إجمالي المبلغ الموزع نحو 120.150 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 89 مليون سهم.وتبلغ حصة السهم من التوزيع 1.35 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 13.5%.وسيكون تاريخ الأحقية 1446-09-13 الموافق 2025-03-13، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-10-10 الموافق 2025-04-08.