شكرا لقرائتكم خبر عن محمد العقيل رئيسا لمجلس إدارة «جرير».. وعبدالكريم العقيل نائبا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة جرير للتسويق، أمس، تعيين محمد العقيل رئيسا لمجلس الإدارة، وعبدالكريم العقيل نائبا لرئيس المجلس.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، جاء ذلك بعد نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة جرير للتسويق والتي عقدت في 5 مارس الحالي، وشهدت انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة لدورته الجديدة التي بدأت من 9 مارس الحالي لمدة 4 سنوات تنتهي في 8 مارس 2029.
وقرر المجلس تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وفق المهام والصلاحيات المعتمدة.
وتضمنت قرارات المجلس: تعيين أمين سر مجلس الإدارة، وتعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية، وشركة تداول السعودية لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وقرر مجلس الإدارة تشكيل لجنة المراجعة لدورة مجلس الإدارة الحالية والتي بدأت بتاريخ 09 مارس 2025 م ولمدة أربع سنوات وتنتهي بتاريخ 08 مارس 2029م.
ويضم تشكيل لجنة المراجعة كلا من: مدحت توفيق، عبدالسلام العقيل، محمد الدهش.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، جاء ذلك بعد نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة جرير للتسويق والتي عقدت في 5 مارس الحالي، وشهدت انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة لدورته الجديدة التي بدأت من 9 مارس الحالي لمدة 4 سنوات تنتهي في 8 مارس 2029.
وقرر المجلس تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وفق المهام والصلاحيات المعتمدة.
وتضمنت قرارات المجلس: تعيين أمين سر مجلس الإدارة، وتعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية، وشركة تداول السعودية لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وقرر مجلس الإدارة تشكيل لجنة المراجعة لدورة مجلس الإدارة الحالية والتي بدأت بتاريخ 09 مارس 2025 م ولمدة أربع سنوات وتنتهي بتاريخ 08 مارس 2029م.
ويضم تشكيل لجنة المراجعة كلا من: مدحت توفيق، عبدالسلام العقيل، محمد الدهش.