شكرا لقرائتكم خبر عن شركة تابعة لـ«الخليج للتدريب» توقع عقدا بـ14.7 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الخليج للتدريب والتعليم توقيع إحدى شركاتها التابعة (شركة الأنظمة والحلول المتطورة للاتصالات - سمارت لينك)، أمس، عقد مع الهيئة السـعودية للتخصصات الصحية.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، فإن توقيع العقد لتشغيل وإدارة مركز خدمة العملاء وتحسين الأنظمة المتعلقة به لعام 2025.
وتبلغ قيمة العقد نحو 14.7 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد سنة ميلادية.
ومن المتوقع أن يكون لهذا العقد أثراً إيجابيا على النتائج المالية للعام المالي 2025م.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، فإن توقيع العقد لتشغيل وإدارة مركز خدمة العملاء وتحسين الأنظمة المتعلقة به لعام 2025.
وتبلغ قيمة العقد نحو 14.7 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد سنة ميلادية.
ومن المتوقع أن يكون لهذا العقد أثراً إيجابيا على النتائج المالية للعام المالي 2025م.