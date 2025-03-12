الاقتصاد

تراجع أرباح «السيف غاليري» إلى 37.5 مليون ريال في 2024

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

تراجع أرباح «السيف غاليري» إلى 37.5 مليون ريال في 2024

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الدمام - شريف احمد - تراجعت أرباح شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار (السيف غاليري) في عام 2024 بنسبة 61.8% إلى 37.5 مليون ريال، مقابل 98.2 مليون ريال في 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، يعود سبب انخفاض صافي الربح في عام 2024 مقارنة بالعام السابق (2023) إلى العوامل التالية:
1- زيادة تكلفة البضائع المباعة.
2- تأثير العروض الترويجية الاستثنائية.
3- زيادة مصاريف فوائد التمويل.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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