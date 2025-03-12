شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح «السيف غاليري» إلى 37.5 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تراجعت أرباح شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار (السيف غاليري) في عام 2024 بنسبة 61.8% إلى 37.5 مليون ريال، مقابل 98.2 مليون ريال في 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب انخفاض صافي الربح في عام 2024 مقارنة بالعام السابق (2023) إلى العوامل التالية:
1- زيادة تكلفة البضائع المباعة.
2- تأثير العروض الترويجية الاستثنائية.
3- زيادة مصاريف فوائد التمويل.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب انخفاض صافي الربح في عام 2024 مقارنة بالعام السابق (2023) إلى العوامل التالية:
1- زيادة تكلفة البضائع المباعة.
2- تأثير العروض الترويجية الاستثنائية.
3- زيادة مصاريف فوائد التمويل.