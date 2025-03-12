شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «سايكو» 30.6% إلى 49.3 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تراجعت أرباح الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني (سايكو) في عام 2024 بنسبة 30.6% إلى 49.3 مليون ريال، مقارنة بـ71 مليون ريال في 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، بلغ صافي الربح العائد على المساهمين قبل الزكاة خلال العام الحالي 53,985 مليون ريال مقابل 78,333 مليون ريال للعام السابق، و يعود ذلك للأسباب الرئيسية التالية:
بلغ صافي نتائج خدمات التأمين خلال العام الحالي 45,719 مليون ريال ، مقابل 72,391 مليون ريال للعام السابق، وذلك بانخفاض قدره 37%، ويعود ذلك بشكل اساسي الى الانخفاض في الأعمال الطبية.
بلغت المصاريف التشغيلية الأخرى في العام الحالي 18,370 مليون ريال مقابل 16,287 مليون ريال للعام السابق، أي بارتفاع قدره 13%.
- يقابل هذا بشكل جزئي بعض التغيرات الايجابية كما هو موضح أدناه:
بلغ صافي نتائج الاستثمارات في العام الحالي 30,528 مليون ريال ، مقابل 21,061 مليون ريال للعام السابق، وذلك بارتفاع قدره 45%.
- بلغ إجمالي الدخل الشامل في العام الحالي 68,230 مليون ريال مقابل 78,164 مليون ريال للعام السابق.
- كما بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة في العام الحالي 1,125,115 مليار ريال مقابل 1,061,781 مليار ريال للعام السابق، أي بارتفاع قدره 6%.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، بلغ صافي الربح العائد على المساهمين قبل الزكاة خلال العام الحالي 53,985 مليون ريال مقابل 78,333 مليون ريال للعام السابق، و يعود ذلك للأسباب الرئيسية التالية:
بلغ صافي نتائج خدمات التأمين خلال العام الحالي 45,719 مليون ريال ، مقابل 72,391 مليون ريال للعام السابق، وذلك بانخفاض قدره 37%، ويعود ذلك بشكل اساسي الى الانخفاض في الأعمال الطبية.
بلغت المصاريف التشغيلية الأخرى في العام الحالي 18,370 مليون ريال مقابل 16,287 مليون ريال للعام السابق، أي بارتفاع قدره 13%.
- يقابل هذا بشكل جزئي بعض التغيرات الايجابية كما هو موضح أدناه:
بلغ صافي نتائج الاستثمارات في العام الحالي 30,528 مليون ريال ، مقابل 21,061 مليون ريال للعام السابق، وذلك بارتفاع قدره 45%.
- بلغ إجمالي الدخل الشامل في العام الحالي 68,230 مليون ريال مقابل 78,164 مليون ريال للعام السابق.
- كما بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة في العام الحالي 1,125,115 مليار ريال مقابل 1,061,781 مليار ريال للعام السابق، أي بارتفاع قدره 6%.