شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «صافولا» تقفز 1009% إلى 9.9 مليار ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

- توزيع كامل حصة مجموعة صافولا في شركة المراعي البالغة 34.52٪ على مساهمي صافولا المستحقين، الذي نتج عنه تحقيق ربح صافي قدره 11.3 مليار ريال.

- تحسن أداء قطاع التجزئة، إذ ارتفع صافي الربح من 47 مليون ريال في العام 2023 إلى 154 مليون ريال في العام 2024، ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى التأثير الإيجابي لبرنامج تحسين تجربة العميل (CXR) وتوسيع شبكة المتاجر.

- تسجيل بند غير متكرر في قطاع تصنيع الأغذية في الربع الثالث من العام 2024، يتعلق باسترداد رسوم جمركية من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية، حيث بلغ صافي التأثير مبلغ قدره 19.4 مليون ريال.

- ارتفاع حصة المجموعة في أرباح شركات زميلة.

وجاء الارتفاع في صافي الربح على الرغم مما يلي:

- انخفاض صافي الربح في قطاع تصنيع الاغذية بمبلغ 2.1 مليار ريال، نتيجة لتأثر قطاع تصنيع الأغذية بما يلي:

أ. خسارة غير متكررة تتعلق بالتخارج من الأعمال في جمهورية إيران الإسلامية بقيمة 1.5 مليار ريال، تتكون من مبلغ 0.3 مليار ريال في الأرباح المبقاة، وصافي الأثر المتبقي للعمليات المتوقفة بمبلغ 1.1 مليار ريال وذلك بعد تسوية مبلغ 98 مليون ريال من الربح التشغيلي بعد الضريبة.

ب. خسارة غير متكررة تتعلق بالعمليات المتوقفة في السودان بقيمة 0.3 مليار ريال.

ج. تسجيل بند غير متكرر يتعلق بتأثير إلغاء الاعتراف بالاستثمار في شركة زميلة، الشركة المصرية المتحدة للسكر، وذلك بقيمة 139 مليون ريال، منها مبلغ 97.2 مليون ريال تم تسجيله في قطاع تصنيع الأغذية.

د. تسجيل صافي مخصص انخفاض في قيمة أصول بمبلغ 310.8 مليون ريال في العام 2024، مقارنة بعكس صافي مخصص انخفاض في قيمة أصول بمبلغ 65.5 مليون ريال في العام 2023 لبعض الأصول غير المتداولة.

ه. خسائر صرف عملات أجنبية بقيمة 109 مليون ريال بسبب انخفاض قيمة الجنيه المصري خلال الربع الأول من العام 2024، بالإضافة إلى تحمل مصروف متعلق بأصل تابع لشركة ناشئة ضمن نشاط علامة منش بوكس Munchbox بقيمة مبلغ 29 مليون ريال.

وـ. عدم وجود الأرباح غير المتكررة المسجلة في العام 2023 والتي شملت: (i) أرباح رأسمالية بقيمة 18.5 مليون ريال نتيجة بيع الاستثمار في شركة صافولا المغرب و(ii) استرداد رسوم جمركية من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية بتأثير صافي بمبلغ قدره 23.3 مليون ريال .

- انخفاض أداء قطاع خدمات الأغذية (هرفي)، إذ تحول من تحقيق صافي ربح قدره 8 ملايين ريال في العام 2023 إلى تسجيل صافي خسارة قدرها 117مليون ريال في العام 2024.

- تسجيل صافي مخصص انخفاض في قيمة أصول بمبلغ 79.6 مليون ريال في العام 2024 لبعض الأصول غير المتداولة في قطاعي التجزئة والأغذية المجمدة بشكل رئيسي، مقارنة بعكس صافي مخصص انخفاض قيمة أصول بمبلغ 46.4 مليون ريال في العام 2023، لبعض الأصول غير المتداولة بشكل رئيسي في قطاع التجزئة.

- ارتفاع المصاريف التشغيلية.

- ارتفاع صافي تكلفة التمويل نتيجة لارتفاع تكلفة التمويل في الأسواق الخارجية في قطاع تصنيع الأغذية بما في ذلك تحمل علاوة قدرها 20 مليون ريال نتيجة لإعادة شراء وإلغاء كامل الصكوك التي أصدرتها الشركة بقيمة مليار ريال.

- ارتفاع مصروفات الزكاة وضريبة الدخل نتيجة لارتفاع صافي الربح.

وقرر مجلس إدارة مجموعة صافولا، أمس، عدم توزيع أرباح نقدية عن العام 2024م.

ويعود سبب عدم توزيع أرباح نقدية عن العام 2024 نظراً لقيام مجموعة صافولا بتوزيع أسهم بقيمة 21.1 مليار ريال التي تمثل كامل حصتها في رأسمال شركة المراعي والبالغة 34.52% على مساهمي صافولا المستحقين، حيث تم تنفيذ هذه العملية من خلال تخفيض رأس مال صافولا بمبلغ 8.3 مليار ريال وتوزيع أرباح عينية بقيمة 12.8 مليار ريال على المساهمين، والتي تم إيداعها في حساباتهم خلال شهر ديسمبر 2024م. الدمام - شريف احمد - قفزت أرباح مجموعة صافولا في عام 2024 بنسبة 1009% إلى 9.974 مليار ريال، مقابل 899.2 مليون ريال في 2023.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، تعزى الزيادة في صافي الربح بشكل رئيس إلى ما يلي:- توزيع كامل حصة مجموعة صافولا في شركة المراعي البالغة 34.52٪ على مساهمي صافولا المستحقين، الذي نتج عنه تحقيق ربح صافي قدره 11.3 مليار ريال.- تحسن أداء قطاع التجزئة، إذ ارتفع صافي الربح من 47 مليون ريال في العام 2023 إلى 154 مليون ريال في العام 2024، ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى التأثير الإيجابي لبرنامج تحسين تجربة العميل (CXR) وتوسيع شبكة المتاجر.- تسجيل بند غير متكرر في قطاع تصنيع الأغذية في الربع الثالث من العام 2024، يتعلق باسترداد رسوم جمركية من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية، حيث بلغ صافي التأثير مبلغ قدره 19.4 مليون ريال.- ارتفاع حصة المجموعة في أرباح شركات زميلة.وجاء الارتفاع في صافي الربح على الرغم مما يلي:- انخفاض صافي الربح في قطاع تصنيع الاغذية بمبلغ 2.1 مليار ريال، نتيجة لتأثر قطاع تصنيع الأغذية بما يلي:أ. خسارة غير متكررة تتعلق بالتخارج من الأعمال في جمهورية إيران الإسلامية بقيمة 1.5 مليار ريال، تتكون من مبلغ 0.3 مليار ريال في الأرباح المبقاة، وصافي الأثر المتبقي للعمليات المتوقفة بمبلغ 1.1 مليار ريال وذلك بعد تسوية مبلغ 98 مليون ريال من الربح التشغيلي بعد الضريبة.ب. خسارة غير متكررة تتعلق بالعمليات المتوقفة في السودان بقيمة 0.3 مليار ريال.ج. تسجيل بند غير متكرر يتعلق بتأثير إلغاء الاعتراف بالاستثمار في شركة زميلة، الشركة المصرية المتحدة للسكر، وذلك بقيمة 139 مليون ريال، منها مبلغ 97.2 مليون ريال تم تسجيله في قطاع تصنيع الأغذية.د. تسجيل صافي مخصص انخفاض في قيمة أصول بمبلغ 310.8 مليون ريال في العام 2024، مقارنة بعكس صافي مخصص انخفاض في قيمة أصول بمبلغ 65.5 مليون ريال في العام 2023 لبعض الأصول غير المتداولة.ه. خسائر صرف عملات أجنبية بقيمة 109 مليون ريال بسبب انخفاض قيمة الجنيه المصري خلال الربع الأول من العام 2024، بالإضافة إلى تحمل مصروف متعلق بأصل تابع لشركة ناشئة ضمن نشاط علامة منش بوكس Munchbox بقيمة مبلغ 29 مليون ريال.وـ. عدم وجود الأرباح غير المتكررة المسجلة في العام 2023 والتي شملت: (i) أرباح رأسمالية بقيمة 18.5 مليون ريال نتيجة بيع الاستثمار في شركة صافولا المغرب و(ii) استرداد رسوم جمركية من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية بتأثير صافي بمبلغ قدره 23.3 مليون ريال .- انخفاض أداء قطاع خدمات الأغذية (هرفي)، إذ تحول من تحقيق صافي ربح قدره 8 ملايين ريال في العام 2023 إلى تسجيل صافي خسارة قدرها 117مليون ريال في العام 2024.- تسجيل صافي مخصص انخفاض في قيمة أصول بمبلغ 79.6 مليون ريال في العام 2024 لبعض الأصول غير المتداولة في قطاعي التجزئة والأغذية المجمدة بشكل رئيسي، مقارنة بعكس صافي مخصص انخفاض قيمة أصول بمبلغ 46.4 مليون ريال في العام 2023، لبعض الأصول غير المتداولة بشكل رئيسي في قطاع التجزئة.- ارتفاع المصاريف التشغيلية.- ارتفاع صافي تكلفة التمويل نتيجة لارتفاع تكلفة التمويل في الأسواق الخارجية في قطاع تصنيع الأغذية بما في ذلك تحمل علاوة قدرها 20 مليون ريال نتيجة لإعادة شراء وإلغاء كامل الصكوك التي أصدرتها الشركة بقيمة مليار ريال.- ارتفاع مصروفات الزكاة وضريبة الدخل نتيجة لارتفاع صافي الربح.وقرر مجلس إدارة مجموعة صافولا، أمس، عدم توزيع أرباح نقدية عن العام 2024م.ويعود سبب عدم توزيع أرباح نقدية عن العام 2024 نظراً لقيام مجموعة صافولا بتوزيع أسهم بقيمة 21.1 مليار ريال التي تمثل كامل حصتها في رأسمال شركة المراعي والبالغة 34.52% على مساهمي صافولا المستحقين، حيث تم تنفيذ هذه العملية من خلال تخفيض رأس مال صافولا بمبلغ 8.3 مليار ريال وتوزيع أرباح عينية بقيمة 12.8 مليار ريال على المساهمين، والتي تم إيداعها في حساباتهم خلال شهر ديسمبر 2024م.