شكرا لقرائتكم خبر عن من الدلتا إلى القاهرة.. توزيع جغرافى يشهد ارتفاع اشتراكات الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

كشفت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مؤشرات إيجابية في قطاع الاتصالات بمصر، حيث سجلت اشتراكات إنترنت النطاق العريض الثابت ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، فقد وصل حجم الاشتراكات إلى 11.63 مليون اشتراك بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ 11.56 مليون اشتراك بنهاية نوفمبر 2024، بينما كانت الرقم 10.88 مليون اشتراك بنهاية ديسمبر 2023، حيث تعكس هذه الزيادة جهود الوزارة فى توسيع البنية التحتية الرقمية وتلبية الطلب المتزايد على خدمات الإنترنت الثابت.

ومن ناحية أخرى، أشارت البيانات إلى تطور ملحوظ في استخدام الإنترنت عبر الأجهزة المحمولة، إذ بلغت نسبة مستخدمي الإنترنت عن طريق المحمول من إجمالي مشتركي المحمول 74.43% بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ 73.97% بنهاية نوفمبر 2024 و72.12% بنهاية ديسمبر 2023.

ويؤكد هذا الارتفاع تحول سلوك المستخدمين نحو الاعتماد المتزايد على الأجهزة المحمولة للوصول إلى خدمات الإنترنت، مما يعكس تطوراً في أساليب الاستهلاك الرقمي ورغبة المستخدمين في الخدمات السريعة والمتنقلة.

وفى إطار توزيع الاشتراكات الجغرافية، يظهر أن مناطق الدلتا والقاهرة الكبرى تتصدران المشهد بنسبة 35% لكل منهما، بينما توزعت باقى الاشتراكات على الإسكندرية ومطروح بنسبة 9%، تلتها المناطق القبلية بنسبة 15%، وأخيراً مدن القناة وسيناء والبحر الأحمر بنسبة 6%.

تعكس هذه الأرقام النتائج الملموسة لاستراتيجيات التحول الرقمي التي تعتمدها الحكومة المصرية، والتي تهدف إلى تعزيز الوصول إلى الإنترنت وتوفير خدمات رقمية متطورة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتنمية الكفاءات التكنولوجية. كما تساهم هذه الجهود فى تحسين جودة الحياة وتوفير فرص جديدة للمستثمرين في قطاعات التكنولوجيا والابتكار.

يأتى هذا النمو في اشتراكات الإنترنت واستخدام المحمول في ظل منافسة شديدة بين مقدمي خدمات الاتصالات، مما يحفزهم على تحسين الخدمات وتقديم عروض تنافسية تتماشى مع التطورات العالمية فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وفى ضوء ذلك، تشكل هذه الزيادات مؤشراً قوياً على استمرار عملية التحول الرقمي وتوسيع قاعدة المستخدمين في مصر، وهو ما يفتح آفاقاً واعدة لتطوير الاقتصاد الرقمي وتعزيز دوره في تحقيق التنمية المستدامة.