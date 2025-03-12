شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء 12 - 3 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، ويشمل التحديث الفورى للأسعار حال تغييرها.

وننشر أسعار الدولار وباقي العملات الأجنبية، اليوم الأربعاء 12 - 3 - 2025، وفقا للبنك الأهلي المصري.



وننشر أبرز العملات الأجنبية وهي؛ الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبى، والجنية الاسترليني، والدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والريال القطري، حيث تعد هذه العملات مرجعًا في الأسواق العالمية، ويتم تداولها بشكل كبير في سوق الفوركس (سوق صرف العملات الأجنبية)، كما تعد عملات الدول العربية الأكثر أهمية للسوق المصري خاصة المسافرين لتلك الدول.



‏‎وجاءت الأسعار كالتالي:

‏‎سعر الدولار اليوم

50.55 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع.

‏‎سعر اليورو الأوروبى اليوم

54.74 جنيه للشراء.

55.30 جنيه للبيع.

‏‎سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

65.07 جنيه للشراء.

65.54 جنيه للبيع.

‏‎سعر الدينار الكويتى اليوم

‏‎163.32 جنيه للشراء.

‏‎164.44 جنيه للبيع

‏‎سعر الريال السعودى اليوم

‏‎13.43 جنيه للشراء.

‏‎13.50 جنيه للبيع.

‏‎سعر الدرهم الإماراتي اليوم

13.74 جنيه للشراء.

‏‎13.79 جنيه للبيع.

‏‎سعر الريال القطري اليوم

‏‎12.82 جنيه للشراء.

‏‎13.89 جنيه للبيع.