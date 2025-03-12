شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الأربعاء 12 مارس 2025 أمام الجنيه بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد سعر الدولار تطورات ملحوظة خلال التعاملات أمام الجنيه المصرى بالبنوك الرئيسية. وينشر الخليج 365 آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الأربعاء 12 مارس 2025 أمام الجنيه المصري، حيث سجل الدولار بالبنك المركزى المصرى 50.57 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع. وبلغ سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 50.55 جنيه للشراء و50.65 للبيع. وجاء سعر الدولار بالبنوك المصرية الرئيسية كالاتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.55 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر.

50.55 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 50.55 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" 50.55 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة 50.55 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز