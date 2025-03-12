شكرا لقرائتكم خبر عن ختام تعاملات مضطربة.. تراجع الأسهم الأمريكية بعد يوم من التذبذب والان نبدء بالتفاصيل

تراجع مؤشر إس أند بي

مضاعفة الزيادات في الرسوم الجمركية

الدمام - شريف احمد - أنهت الأسهم الأمريكية تعاملات يوم الثلاثاء بتراجع ملموس بعد يوم من التذبذب الشديد، في ظل توالي الأخبار الاقتصادية التي تؤثر على أداء السوق، إذ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم من كندا إلى 50%.في حين أعلن دوج فورد رئيس وزراء إقليم أونتاريو الكندي تعليق قراره فرض رسوم بنسبة 25% على صادرات الكهرباء إلى الولايات المتحدة بعد محادثة هاتفية مع وزير التجارة الأمريكي هوراد لوتنيك.وتراجع مؤشر إس أند بي 500 الأوسع نطاقًا للأسهم الأمريكي بنسبة 8ر0% في حتام التعاملات، بعد تذبذبه بين ارتفاع طفيف وتراجع بنسبة 5ر1% خلال التعاملات.وفي ختام التعاملات انخفض المؤشر بأكثر من 10% عن أعلى مستوى له على الإطلاق والذي سجله في الشهر الماضي.كما تأرجحت المؤشرات الأخرى بشدة، لينهي مؤشر داو جونز التعاملات بخسارة 478 نقطة أي بنسبة 1ر1%، في حين تراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 2ر0% فقط.وأصبحت مثل هذه التحركات المثيرة للحيرة أمرًا روتينيًا في ظل ما كان يشبه رحلة مخيفة للمستثمرين مع محاولة ترامب إعادة تشكيل البلاد والعالم من خلال التعريفات الجمركية وغيرها من السياسات.وانخفضت الأسهم بشكل كبير بسبب عدم اليقين بشأن مقدار الألم الذي قد يكون ترامب على استعداد للقبول به للاقتصاد من أجل الحصول على ما يريده.بدأت الأسهم في التراجع في التعاملات الصباحية بعد تصريحات بمضاعفة الزيادات المقررة في الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم القادمين من كندا.وأقر ترامب بأن الاقتصاد قد يشهد بعض "الاضطرابات" بسبب الرسوم الجمركية التي يفرضها.