شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة بلحظة.. سعر الدولار أمام الجنيه المصرى داخل البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد ”الخليج 365” لقرائه تحديث لحظي لسعر الدولار اليوم الأربعاء 12-3-2025 أمام الجنيه المصري بالبنوك المصرية، حيث سجل سعر الدولار بالبنك المركزى المصرى اليوم 50.57 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم الأربعاء، بالبنك الأهلى المصرى إلى 50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع، فى بنك مصر 50.55 جنيه للشراء و50.65 للبيع وفى بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و 50.55 جنيه 50.65 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء بالبنوك المصرية الرئيسية كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.55 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.55 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.55 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.55 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.55 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع.



