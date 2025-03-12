شكرا لقرائتكم خبر عن السويس لمشتقات الميثانول.. أهم مشروعات تعظيم الاستفادة من مشروعات البتروكيماويات والان مع تفاصيل الخبر

تتضمن أهم مشروعات البتروكيماويات الجديدة والتى تأتى تنفيذا للمحور الثاني من استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتعظيم الاستفادة من مشروعات البتروكيماويات الأتى:

1- مشروع السويس لمشتقات الميثانول الجاري تنفيذه سيدخل مرحلة الانتاج نهاية العام الحالي لتوفير مواد عالية القيمة تدخل في صناعة الاثاث والالواح الخشبية بالاضافة الي الخرسانة الجاهزة والعزل الحراري.



2-، كما تعمل علي مشروع سلاسل الامداد بالاسكندرية كمشروع استراتيجي بالغ الاهمية من 3 مراحل يهدف لإمداد مصانع البتروكيماويات المعتمدة علي غاز الإيثان باحتياجاتها اللازمة للعمل بكفاءة تشغيلية تصل الي 100% و دعم التوسعات المستقبلية.



3- وبالنسبة لمجمع البتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس المزمع اقامته بطاقة 4 ملايين طن فلقد تم انجاز الدراسات اللازمة و بصدد توقيع عقد التصميمات الهندسية الأولية .

تعمل الشركة القابضة للبتروكيماويات على تنفيذ 10 مشروعات صناعية جديدة في قطاع البتروكيماويات، والتي ستضيف 7 ملايين طن من المنتجات، تشمل 20 منتجا صناعيا جديدا، بعائدات تتجاوز 8 مليارات دولار.



