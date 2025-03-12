شكرا لقرائتكم خبر عن السويس لمشتقات الميثانول.. أهم مشروعات تعظيم الاستفادة من مشروعات البتروكيماويات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت - مروة الغولالأربعاء، 12 مارس 2025 02:00 ص
تتضمن أهم مشروعات البتروكيماويات الجديدة والتى تأتى تنفيذا للمحور الثاني من استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتعظيم الاستفادة من مشروعات البتروكيماويات الأتى:
1- مشروع السويس لمشتقات الميثانول الجاري تنفيذه سيدخل مرحلة الانتاج نهاية العام الحالي لتوفير مواد عالية القيمة تدخل في صناعة الاثاث والالواح الخشبية بالاضافة الي الخرسانة الجاهزة والعزل الحراري.
2-، كما تعمل علي مشروع سلاسل الامداد بالاسكندرية كمشروع استراتيجي بالغ الاهمية من 3 مراحل يهدف لإمداد مصانع البتروكيماويات المعتمدة علي غاز الإيثان باحتياجاتها اللازمة للعمل بكفاءة تشغيلية تصل الي 100% و دعم التوسعات المستقبلية.
3- وبالنسبة لمجمع البتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس المزمع اقامته بطاقة 4 ملايين طن فلقد تم انجاز الدراسات اللازمة و بصدد توقيع عقد التصميمات الهندسية الأولية .
تعمل الشركة القابضة للبتروكيماويات على تنفيذ 10 مشروعات صناعية جديدة في قطاع البتروكيماويات، والتي ستضيف 7 ملايين طن من المنتجات، تشمل 20 منتجا صناعيا جديدا، بعائدات تتجاوز 8 مليارات دولار.
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