شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الشروق يقرر تطوير الطريق الشرقى وتجميل عدد من الميادين داخل المدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس بسام محمد فضل، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أن التطوير والتجميل استراتيجية متكاملة لتحسين الصورة الحضارية وتعزيز القيمة الاقتصادية للمدن لتحقيق بيئة حضرية متطورة ومستدامة.

وأوضح رئيس الجهاز أن العمل قائم على مدار الساعة علما بأنه جارى التوسعات فى مشروعات أعمال الزراعة التى تراعى تحسين جودة التغير المناخى ورفع كفاءة "المسطحات الخضراء" فى جميع الأحياء، والمناطق، لافتاً أنه سيتم زراعة الجزيرة الوسطى للطريق الشرقى زراعة زهور متنوعة بمختلف ألوانها" وصيانة الكهرباء وصيانة الطريق.

وأشار رئيس الجهاز أنه جارى إستكمال وترقيع الأشجار والنباتات ورفع جميع المخلفات أول بأول، مشيراً أنه جارى رفع كفاءة المسطحات الخضراء القديمة داخل معظم المجاورات ، لافتا إلى أن تلك المشروعات ستُساهم فى نشر الوعى البيئى والتنمية المستدامة وتغير السلوكيات وحث المواطنين على المشاركة فى المحافظة عليها لضمان استدامتها.

وشدد رئيس الجهاز على شركات النظافة الاهتمام برفع المخالفات من الأحواض بالجزيرة ويأتى ذلك فى إطار خطة الجهاز لرفع كفاءة وتجميل المداخل والمحاور بهدف ظهور المدينة فى أبهى الصور الحضارية.