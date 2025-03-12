شكرا لقرائتكم خبر عن كم سعر الدولار اليوم الأربعاء 12 مارس 2025 أمام الجنيه ببنكى الأهلى ومصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الأربعاء 12 مارس 2025 أمام الجنيه المصري ، وخاصة بنكي الاهلى ومصر. ويشهد سعر الدولار تطورات ملحوظة خلال التعاملات أمام الجنيه بالبنوك الرئيسية. وسجل الدولار بالبنك المركزى المصرى 50.57 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 50.55 جنيه للشراء و50.65 للبيع. وجاء سعر الدولار بالبنوك المصرية الرئيسية كالاتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.55 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر.

50.55 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 50.55 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" 50.55 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة 50.55 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع.

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