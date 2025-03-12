ما أثر استخدام الذكاء الاصطناعى فى التغطيات التأمينية على المنازل الذكية؟

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يمثل الذكاء الاصطناعي ثورة في مجال تأمين المنازل الذكية؛ فهو يقدم إمكانيات غير مسبوقة لتحليل البيانات والتنبؤ بالمخاطر، مما يسهم في تحسين إستراتيجيات التغطية. فمن خلال تحليل البيانات الضخمة، يمكن للذكاء الاصطناعي التنبؤ بالأحداث غير المتوقعة، مما يسمح لشركات التأمين بالتنبؤ بالمخاطر بشكل دقيق والتعامل معها بفعالية.

وبحسب ما ذكره الاتحاد المصرى للتأمين فى نشرته الاسبوعية يمكن لتقنيات الذكاء الاصطناعي تقديم خدمات تأمينية مصممة خصيصًا تناسب احتياجات العملاء ، مما يعزز من كفاءة واستجابة أنظمة تأمين المنازل الذكية.

تطوير منتجات التأمين للمنازل الذكية

يشهد سوق التأمين تحولات كبيرة لتطور المنازل الذكية، ما يتطلب من شركات التأمين تطوير منتجات تأمينية مبتكرة تتناسب مع التهديدات والمخاطر الجديدة و تصميم وثائق تأمين متكاملة تغطي الأضرار المادية والهجمات السيبرانية والتهديدات المرتبطة بالبيانات الشخصية التي قد تتعرض لها هذه المنازل نتيجة التكنولوجيا والتقنيات المتقدمة من خلال استخدام التكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلي، يمكن لشركات التأمين تقديم حلول تأمينية أكثر دقة وتفاعلية تتعلق بالمنازل الذكية، مما يُعزز من ثقة العملاء ويزيد من قدرتهم على تبني تكنولوجيا المنازل الذكية مع ضمان توفير حماية شاملة تجاه مختلف المخاطر المرتبطة بها.



التخفيف من المخاطر والوقاية منها

تضم المنازل الذكية أجهزة استشعار وكاميرات وأجهزة متصلة يمكنها المساعدة في منع الحوادث والأضرار. على سبيل المثال يمكن لأجهزة الكشف عن الدخان الذكية، بالاشتراك مع أجهزة أخرى متصلة، منع انتشار الحرائق والتسبب في أضرار جسيمة عند اكتشاف الدخان، يمكن لهذه الأجهزة اطلاق الإنذارات تلقائيًا فتساهم فى تقليل المطالبات المتعلقة بالحرائق

وبناءً على هذه التقنيات المتطورة يمكن لشركات التأمين تقديم أقساط أقل للتغطيات التأمينية لأصحاب المنازل الذين يستثمرون في هذه التقنيات بما يحد من حجم المطالبات .

تقييم المخاطر:

توفر بيانات المنازل الذكية لشركات التأمين رؤية شاملة لملف المخاطر الخاص بالممتلكات كما يُمكنها من تحليل البيانات التاريخية التي تولدها أنظمة الأمان وأجهزة الاستشعار البيئية لتقييم احتمالية تحقق المطالبات على سبيل المثال، يمكنها تحديد المخاطر المحتملة لاندلاع الحريق مثل اكتشاف الأسلاك المعيبة والتى قد تتسبب فى حدوث خطر الحريق.

معالجة المطالبات بشكل أسرع

يمكن لأجهزة إنترنت الأشياء توفير بيانات لشركات التأمين لتقييم المطالبات بشكل أسرع وأكثر دقة والتحقق من المطالبة وتسريع عملية تسوية المطالبات.

دور التأمين فى تغطية مخاطر المنازل الذكية

تلعب شركات التأمين دوراً حيوياً في تأمين المنازل الذكية من خلال تطوير تغطيات جديدة تأخذ في الاعتبار المخاطر المرتبطة بالتكنولوجيا المتقدمة. و تقدم برامج تغطية مرنة تشمل حماية الأجهزة المتصلة والأنظمة الذكية من الأعطال والاختراقات الأمنية.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل على تقييم المخاطر من خلال تحليل البيانات ، مما يمكن شركات التأمين من تقديم تغطيات تأمينية ملائمة لطبيعة الخطر.

ونظرًا لسرعة تطور تقنية إنترنت الأشياء ، فقد أصبحت من التحديات الكبيرة التي تواجه شركات التأمين والتى تتطلب تصميم منتجات جديدة والاكتتاب المناسب للخطر لذا تستطيع شركات التأمين الاستفادة من البيانات التي تولدها أجهزة إنترنت الأشياء لتقييم المخاطر والتخفيف منها بشكل فعال .

فعلى سبيل المثال ، يمكن لأنظمة الأمان الذكية اكتشاف وتنبيه أصحاب المنازل إلى التهديدات المحتملة، مما يقلل من احتمالية حدوث عمليات اقتحام أو حريق أو تلف للممتلكات .

وتتطلب المنازل الذكية استراتيجيات تأمينية فعّالة تدعم التكامل بين الأنظمة الذكية والتغطيات التأمينية المبتكرة للحفاظ على أمن المنازل وتوفير حماية شاملة للعملاء. وتحتاج الشركات إلى التركيز على تطوير تغطيات مرنة ومتقدمة تواكب التقنيات الناشئة وتستفيد من البيانات الضخمة لتقديم حلول مخصصة تلبي احتياجات كل فرد بطريقة تلائم المنزل الذكي الديناميكي والآمن.

تعريف المنزل الذكي

يشير المنزل الذكي إلى إعداد منزلي ملائم حيث يمكن التحكم في الأنظمة والأجهزة تلقائيًا أو عن بُعد باستخدام اتصال بالإنترنت واستخدام هاتف محمول أو جهاز آخر متصل بالشبكة.

يتم ربط الأجهزة في المنزل الذكي ببعضها البعض عبر الإنترنت، مما يسمح للمستخدم بالتحكم في وظائف مثل الأمان والوصول إلى المنزل ودرجة الحرارة والإضاءة .

وبالرغم من مميزات المنازل الذكية إلا أنها تطرح تحديات أمنية بسبب اتصالها المستمر بالإنترنت وإمكانية تعرضها للاختراقات الإلكترونية، مما يعزز الحاجة إلى وجود تغطيات تأمينية توفر الحماية من المخاطر الناشئة بما يساهم فى تحسين جودة الحياة وتقليل الاستهلاك للطاقة والحفاظ على البيئة والوصول إلى مستقبل أكثر استدامة.

ومن الأمثلة الشائعة لأجهزة المنزل الذكية ما يلي:

1. الأجهزة الذكية للتحكم بالحرارة :

تتيح هذه الأجهزة لأصحاب المنازل التحكم عن بعد في إعدادات درجة الحرارة لأنظمة التدفئة والتبريد الخاصة بهم، وضبط الجداول الزمنية، ومراقبة استخدام الطاقة.

2. الإضاءة الذكية :

تتيح المصابيح والمفاتيح الذكية للمستخدمين تخصيص إعدادات الإضاءة وإنشاء الجداول وضبط مستويات السطوع باستخدام تطبيق الهاتف الذكي أو الأوامر الصوتية.

3. كاميرات المراقبة الذكية :

توفر هذه الكاميرات مراقبة فعلية للمنزل، مما يسمح للمستخدمين بمراقبة النشاط وتلقي التنبيهات عن بعد ومن أي مكان.

4. الأقفال الذكية :

توفر الأقفال الذكية إمكانية الدخول بدون مفتاح والوصول عن بعد، مما يسمح لأصحاب المنازل بقفل وفتح الأبواب، وتلقي إشعارات بالنشاط عند الباب.

5. برامج الأوامر الصوتية

تعد التطبيقات مثل Amazon Echo وGoogle Home وسائل للتحكم في أجهزة المنزل الذكية باستخدام الأوامر الصوتية، والوصول إلى المعلومات، وأداء المهام المختلفة.

6. الأجهزة الذكية :

وتتمثل فى الثلاجات والأفران وصولاً إلى الغسالات و آلات صنع القهوة، و توفر الأجهزة الذكية مميزات متقدمة مثل المراقبة عن بعد وكفاءة توفير الطاقة والتكامل مع أنظمة المنزل الذكية الأخرى.

7. الأنظمة الذكية لأمان المنازل :

تجمع هذه الأنظمة بين أجهزة استشعار وكاميرات وأجهزة إنذار مختلفة لتوفير قدرات أمان ومراقبة قوية، بما في ذلك اكتشاف السرقة واكتشاف الدخان وأول أكسيد الكربون والاستجابة للطوارئ.

بشكل عام يتميز المنزل الذكي بقدرته على التشغيل الذاتي Automation ، وتحسين جوانب مختلفة من الحياة اليومية، بما في ذلك الراحة والرفاهية والسلامة. ومن خلال دمج الأجهزة والأنظمة المترابطة، يمكن لأصحاب المنازل التمتع بقدر أكبر من التحكم في بيئة معيشتهم، وتحسين كفاءة توفير الطاقة، وتعزيز الأمن .

المخاطر التى تواجهها المنازل الذكية

تواجه المنازل الذكية بعض المخاطر التي تؤثر على كفاءة عمليات تأمينها، وتشمل هذه المخاطر زيادة احتمال التعرض للهجمات الإلكترونية نظرًا للاعتماد الكبير على الإنترنت والأجهزة المتصلة بالشبكة والمستخدمة في هذه المنازل . مثل هذه الحوادث لا تعرض سلامة الأفراد للخطر فحسب، بل تهدد أيضًا البيانات وسلامة الأنظمة . ويمكن أن تؤدي الأعطال التقنية المفاجئة إلى خسائر مادية مباشرة وإلى تعطيل الأنظمة التشغيلية وفشل أحد الأجهزة الذكية .

وتشكل القرصنة الإلكترونية خطراً كبيراً على خصوصية المنازل المعززة بالتكنولوجيا وأمنها ووظائفها وعلاوة على ذلك، يمكن أن تعمل الأجهزة المخترقة كنقطة دخول لهجمات إلكترونية أوسع نطاقًا، مما يسمح للمتسللين بالوصول إلى شبكات المنازل أو سرقة البيانات الشخصية أو شن هجمات برامج الفدية.

وفى هذا السياق يأتى أهمية التأمين الإلكتروني للمنازل الذكية ، و نظراً لهذه المخاطر الإلكترونية الناشئة، فإن تغطيات التأمين التقليدية لأصحاب المنازل قد لا توفر الحماية الكافية للمنازل المعززة بالتكنولوجيا ، فقد تغطى الأضرار التي تلحق بالممتلكات المادية، و لكنها قد لا تمتد لتشمل الحوادث المتعلقة بشبكة الإنترنت مثل سرقة البيانات أو الهجمات الإلكترونية.

لذا يقدم التأمين الإلكتروني تغطية متخصصة للمخاطر المتعلقة بالإنترنت في المنازل الذكية. و تغطي هذه الوثائق عادةً مجموعة من التهديدات الإلكترونية، بما في ذلك سرقة البيانات وسرقة الهوية والابتزاز الإلكتروني والتكاليف القانونية المتعلقة بالحوادث الإلكترونية. بالإضافة إلى ذلك، قد يقدم التأمين السيبراني تعويضًا عن التكاليف المرتبطة باستعادة الأجهزة واستعادة البيانات المفقودة وتخفيف تأثير الهجمات الإلكترونية على الشبكات المنزلية.

كما تعد الحرائق من أكبر المخاطر التي يمكن أن تواجه المنازل الذكية، حيث إن تزايد عدد الأجهزة الإلكترونية والكهربائية يزيد من احتمالية حدوث الماس الكهربائي أو الأعطال التقنية التي تؤدي إلى اندلاع الحرائق. ويغطي التأمين الأضرار الناتجة عن الحريق ويوفر حلولاً لتقليل من احتمالية حدوث مثل هذه الكوارث، مما يعزز من شعور الأمان لدى سكان المنازل الذكية.