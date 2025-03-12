شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 11-3-2025 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 11-3-2025.

إيقاف تداول 7 أسهم



أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، ويونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، ومصر الوطنية للصلب-عتاقة، والحديد والصلب للمناجم والمحاجر، والإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، والدولية للمحاصيل الزراعية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات.

البورصة تخسر 9 مليارات جنيه



تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، واي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، ومصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وخسر رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.280 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 3.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 91.2 ألف عملية لعدد 214 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.68% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.81%، والعرب على 4.51%، واستحوذت المؤسسات على 22.14% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.85%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 40.2 مليون جنيه، 4.4 مليون جنيه، 50.6 مليون جنيه، 45.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 85.1 مليون جنيه، 55.7 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 30935 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 38624 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 13609 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 8666 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 12006 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 3304 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 4.59% ليغلق عند مستوى 12739 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 1946 نقطة.

وصعدت أسهم 58 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 111 شركة، ولم تتغير مستويات 45 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الدولية للمحاصيل الزراعية بسعر إغلاق 13 جنيهًا بنسبة ارتفاع بلغت 13.54%.

- مصر الوطنية للصلب-عتاقة بسعر إغلاق 7.460 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.2%.

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بسعر إغلاق 35.710 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.18%.

- الحديد والصلب للمناجم والمحاجر بسعر إغلاق 4.520 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.11%.

- الدولية للأسمدة والكيماويات بسعر إغلاق 16.490 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.73%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق اكتتاب شركة بلتون القابضة-4 بسعر إغلاق 0.075 جنيه بنسبة تراجع بلغت 21.05%.

- مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 172.500 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.61%.

- أصول للوساطة في الأوراق المالية بسعر إغلاق 1.200 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.51%.

- الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بسعر إغلاق 3.420 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5%.

- رواد السياحة-الرواد بسعر إغلاق 25.760 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.98%.