شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 11-3-2025 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 11-3-2025، وجاءت أبرزها تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، واي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، ومصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وخسر رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.280 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 7 أسهم



أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، ويونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، ومصر الوطنية للصلب-عتاقة، والحديد والصلب للمناجم والمحاجر، والإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، والدولية للمحاصيل الزراعية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات.

البورصة تخسر 9 مليارات جنيه



تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، واي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، ومصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وخسر رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.280 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 3.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 91.2 ألف عملية لعدد 214 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.68% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.81%، والعرب على 4.51%، واستحوذت المؤسسات على 22.14% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.85%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 40.2 مليون جنيه، 4.4 مليون جنيه، 50.6 مليون جنيه، 45.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 85.1 مليون جنيه، 55.7 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 30935 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 38624 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 13609 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 8666 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 12006 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 3304 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 4.59% ليغلق عند مستوى 12739 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 1946 نقطة.

وصعدت أسهم 58 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 111 شركة، ولم تتغير مستويات 45 شركة.

تعاملات الداخليين



تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ اشترى داخلين بشركات النصر للملابس والمنسوجات-كابو، ومصر بني سويف للأسمنت، والمهندس للتأمين، والنعيم القابضة للاستثمارات، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، والمصرية للمنتجعات السياحية، واي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 150 ألف سهم، 5 آلاف سهم، 2500 سهم، 20.6 ألف سهم، 5199 سهمًا، 30 ألف سهم، 18 ألف سهم، 1.9 مليون سهم، 845.1 ألف سهم، على الترتيب.

واشترى مساهم رئيسي بشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 1.36 مليون سهم، فيما باع داخليين بشركات العربية للصناعات الهندسية، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، ومجموعة أي أف جي القابضة، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وبيراميزا للفنادق والقرى الساحية-بيراميزا، واي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، وهيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية عدد 2000 سهم، 221.2 ألف سهم، 750 ألف سهم، 314.5 ألف سهم، 3891 سهمًا، 4 آلاف سهم، 207.4 ألف سهم، 445.2 ألف سهم، 1.9 مليون سهم، 1000 سهم، على التوالي.

أعلنت شركتا جدوى للتنمية الصناعية، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، شراء أسهم خزينة خلال جلسة أمس الإثنين، إذ اشترت الأولى 100 ألف سهم، والثانية 1.7 مليون سهم.

صفقات



أعلنت شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية، شراء المساهم آية عتلم عدد 1.86 مليون سهم بسعر 2.9038 جنيه بقيمة 5.4 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهمة من 4.31% إلى 6.04%، فيما باع المساهمان أحمد محمود عبد الحميد، وسهام السيد مصطفى عدد 715.1 ألف سهم، 1.1 مليون سهم بمتوسط سعر 2.9 جنيه بقيمة إجمالية 2.1 مليون جنيه للأول، وبقيمة إجمالية 3.3 مليون جنيه للثانية، ونفذت الصفقتين من خلال شركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية.

كما أعلنت شركة مستشفى النزهة الدولي، شراء المساهم بيت الخبرة للاستثمار الاقتصادي (تكنو انفستمنت) عدد 30 ألف سهم بسعر 8.661 جنيه بقيمة إجمالية 259.8 ألف جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 2.5706% إلى 5.002%، ونفذت الصفقة من خلال شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية.

وأعلنت شركة الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة، شراء المساهم نواف عبد الله الغانم عدد 83.8 ألف سهم بسعر 2.8609 جنيه بقيمة إجمالية 239.7 ألف جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 4.63% إلى 5.16%، ونفذت الصفقة من خلال شركة العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية.

نتائج الأعمال



أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، ففي القطاع العقاري، حققت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، إيرادات بلغت 21.8 مليار جنيه بنسبة نمو 42.4%، وسجلت صافي خسائر 2.6 مليار جنيه خلال عام 2024، وترجع الخسارة إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية نتيجة لوجود قروض بالعملات الأجنبية.

حققت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، إيرادات بقيمة 2.8 مليار جنيه خلال عام 2024 مقابل 1.9 مليار جنيه خلال عام 2023 بنسبة نمو 44%، وبلغ صافي الربح 402 مليون جنيه مقارنة مع 253 مليون جنيه بنسبة نمو 59%.

سوديك



أعلنت شركة طابروك للتعمير المملوكة بالكامل لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، توقيع عقد تسهيل ائتماني (قرض معبري) مع البنك التجاري الدولي بمبلغ إجمالي قدره 2.45 مليار جنيه، ويستخدم هذا التسهيل في التمويل الجزئي للتكلفة الاستثمارية لمشروع "June" بالساحل الشمالي.