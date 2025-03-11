شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع 6 قطاعات بالبورصة بجلسة الثلاثاء على رأسها التجارة والموزعون بنسبة 4.4% والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ ارتفعت 6 قطاعات على رأسها التجارة والموزعون بنسبة 4.4%، أعقبه قطاع مواد البناء بنسبة 1.3%، يليه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.8%، وصعدت قطاعات الخدمات التعليمية، والخدمات المالية غير المصرفية، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.3%، 0.2%، 0.01%، على الترتيب.

فيما تراجعت 9 قطاعات بالبورصة على رأسها الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.2%، وهبط قطاعا العقارات، وخدمات النقل والشحن بنسبة 0.7%، 0.6%، على التوالي، وانخفض قطاعا الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والموارد الأساسية بنسبة 0.5%، ثم قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.3%، 0.2%، على التوالي، وأخيرًا قطاعا السياحة والترفيه، والبنوك بنسبة 0.1%.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، واي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، ومصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وخسر رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.280 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 3.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 91.2 ألف عملية لعدد 214 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.68% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.81%، والعرب على 4.51%، واستحوذت المؤسسات على 22.14% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.85%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 40.2 مليون جنيه، 4.4 مليون جنيه، 50.6 مليون جنيه، 45.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 85.1 مليون جنيه، 55.7 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 30935 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 38624 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 13609 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 8666 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 12006 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 3304 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 4.59% ليغلق عند مستوى 12739 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 1946 نقطة.