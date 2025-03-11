شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق الأسهم.. مؤشر بورصة قطر يغلق على انخفاض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم الثلاثاء، منخفضًا بواقع 47.34 نقطة، أي بنسبة 0.45%، ليصل إلى مستوى 10484.47 نقطة.وشهدت الجلسة تداول 158 مليونًا و791 ألفًا و384 سهمًا، بقيمة 393 مليونًا و981 ألفًا و662.494 ريالًا، نتيجة تنفيذ 15965 صفقة في جميع القطاعات.وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 613 مليارًا و20 مليونًا و125 ألفًا و456.380 ريالًا، قياسًا بـ 616 مليارًا و974 مليونًا و775 ألفًا و921.320 ريالًا في الجلسة السابقة.