شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الثلاثاء 11-3-2025 فى ختام التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص الخليج 365 على تزويد قرائه بأحدث المعلومات حول أسعار العملات المختلفة، بما في ذلك سعر الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم وبذلك، يمكن للمصريين في الخارج والداخل لمتابعة هذه الأسعار عن واتخاذ قراراتهم حول تحويل العملات بشكل مدروس ووفق معلومات سوق الصرف.

وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.86جنيه للشراء.

13.90جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.94جنيه للشراء.

13.91جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.94جنيه للشراء.

13.89جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

12.93جنيه للشراء.

13.89جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.83جنيه للشراء.

13.89جنيه للبيع.



