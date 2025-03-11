شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية: الموافقة على إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة بـ58.7 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال شهر ديسمبر عام 2024، وبلغت 346 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 58.7 مليار جنيه، مقارنة بـ352 موافقة خلال شهر ديسمبر من عام 2023 بقيمة مصـدرة قدرها 61.3 مليار جنيه، ومن ثم شهدت عدد الإصدارات، وقيمة التأسيس وزيادات رؤوس الأموال انخفاضًا بنسبة 1.7%، 4.3%، على الترتيب.

ووزعت الموافقات بين 330 موافقة لتأسيس شركات بقيمة 37.1 مليار جنيه خلال شهر ديسمبر لعام 2024 مقابل 338 موافقة بقيمة 43.2 مليار جنيه خلال شهر نفسه من عام 2023 بنسبة انخفاض 2.4% في عدد الموافقات، وانخفاضًا بنسبة 14.3% بقيمة التأسيس، فيما بلغت عدد الموافقات على إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم 16 موافقة بقيمة 21.6 مليار جنيه خلال شهر ديسمبر عام 2024 مقارنة مع 14 موافقة بقيمة 18.1 مليار جنيه خلال شهر ديسمبر لعام 2023 بنسبة نمو 14.3% في عدد الموافقات، وبنسبة 19.4% بقيمة التأسيس.

وأضافت الهيئة، فى تقرير حصل ”الخليج 365” على نسخة منه، أن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر من عام 2024 بلغت 3501 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 535.5 مليار جنيه، مقارنة بـ3162 موافقة بقيمة مصـدرة قدرها 601.6 مليار جنيه، خلال الفترة الماثلة من العام السابق، ومن ثم شهدت عدد الموافقات نموًا بنسبة 10.7%، وانخفاضًا بقيمة التأسيس وزيادات رؤوس الأموال بنسبة 11%.

ووزعت الموافقات بين 3459 موافقات لتأسيس شركات بقيمة 479.6 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر من عام 2024 مقابل 3162 موافقة، بقيمة 514.1 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها لعام 2023 بنسبة نمو 11.3% في عدد الموافقات، وبنسبة انخفاض 6.7% بقيمة التأسيس، فيما بلغت عدد الموافقات على إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم 42 موافقة بقيمة 55.9 مليار جنيه مقارنة مع 53 موافقة بقيمة 87.6 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة انخفاض 20.8% في عدد الموافقات، و36.2% بقيمة التأسيس.