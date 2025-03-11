شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة سميث تروي للصناعات الكيماوية بـ22.8 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة سميث تروي للصناعات الكيماوية-منطقة حرة، خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 45 ألف سهم بقيمة 22.8 مليون جنيه، وصفقة على شركة توين توب لإدارة المشروعات المتطورة بحجم تداول 100 ألف سهم بقيمة 21 مليون جنيه، وصفقة على شركة الميرلاند للخدمات التعليمية بحجم تداول 440 ألف سهم بقيمة 4.4 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 6.7 مليون سهم بقيمة 50.4 مليون جنيه عبر تنفيذ 95 عملية.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، واي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، ومصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وخسر رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.280 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 3.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 91.2 ألف عملية لعدد 214 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.68% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.81%، والعرب على 4.51%، واستحوذت المؤسسات على 22.14% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.85%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 40.2 مليون جنيه، 4.4 مليون جنيه، 50.6 مليون جنيه، 45.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 85.1 مليون جنيه، 55.7 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 30935 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 38624 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 13609 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 8666 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 12006 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 3304 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 4.59% ليغلق عند مستوى 12739 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 1946 نقطة.