مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11717.96 نقطة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 27.67 نقطة ليقفل عند مستوى 11717.96 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 7.7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 399 مليون سهم، سجلت فيها أسهم122 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 116 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات كابلات الرياض، وباتك، والباحة، والأصيل، وشمس الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات العربية، والموارد، وبوان، وعناية، و ولاء الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 5.12%.

فيما كانت أسهم شركات الباحة، ودراية، وأمريكانا، وأرامكو السعودية، وشمس هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات دراية، وأرامكو السعودية، والراجحي، و إس تي سي، والأهلي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 268.15 نقطة ليقفل عند مستوى 30763.22 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 39 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3.9 ملايين سهم.

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