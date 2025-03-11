شكرا لقرائتكم خبر عن «أسمنت الجوف» توقع اتفاقية لإنشاء محطة نقل كهرباء في مصنع طريف والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة أسمنت الجوف، اتفاقية مع الشركة الوطنية لنقل الكهرباء (إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للكهرباء.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الاتفاقية تهدف إلى تنفيذ مشروع إنشاء محطة نقل كهرباء بهدف إيصال الخدمة الكهربائية لمصنع الشركة الواقع في مدينة طريف بحمل كهربائي قدرة (63.2م.ف.أ) ضمن برنامج إزاحة الوقود السائل وفقاً للاتفاقية الموقعة والسارية حتى 31/12/2025م أو حتى اكتمال المشروع.
وتأتي هذه الاتفاقية امتداداً لعمل منظومة الطاقة ومنظومة الصناعة والثروة المعدنية لتحقيق مستهدفات إزاحة الوقود السائل.
وسيسهم المشروع في خفض الانبعاثات الناتجة من إنتاج الكهرباء داخل مرافق الشركة، وزيادة موثوقية العمليات التشغيلية للشبكة دون أثر مالي جوهري على الشركة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الاتفاقية تهدف إلى تنفيذ مشروع إنشاء محطة نقل كهرباء بهدف إيصال الخدمة الكهربائية لمصنع الشركة الواقع في مدينة طريف بحمل كهربائي قدرة (63.2م.ف.أ) ضمن برنامج إزاحة الوقود السائل وفقاً للاتفاقية الموقعة والسارية حتى 31/12/2025م أو حتى اكتمال المشروع.
وتأتي هذه الاتفاقية امتداداً لعمل منظومة الطاقة ومنظومة الصناعة والثروة المعدنية لتحقيق مستهدفات إزاحة الوقود السائل.
وسيسهم المشروع في خفض الانبعاثات الناتجة من إنتاج الكهرباء داخل مرافق الشركة، وزيادة موثوقية العمليات التشغيلية للشبكة دون أثر مالي جوهري على الشركة.