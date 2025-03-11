شكرا لقرائتكم خبر عن «أسمنت الجوف» توقع اتفاقية لإنشاء محطة نقل كهرباء في مصنع طريف والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية