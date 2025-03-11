الاقتصاد

أرباح «سهل للتمويل» تقفز 1040% إلى 26.5 مليون ريال في 2024

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

أرباح «سهل للتمويل» تقفز 1040% إلى 26.5 مليون ريال في 2024

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الدمام - شريف احمد - قفزت أرباح شركة سهل للتمويل في عام 2024 بنسبة 1040% إلى 26.5 مليون ريال، مقابل 2.3 مليون ريال في 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، يعود هذا التحسن إلى زيادة معدلات الربح على القروض الجديدة وكذلك ارتفاع الدخل من العمولات الخاصة، مما أدى إلى الزيادة في صافي الربح.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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