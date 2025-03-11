شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «سهل للتمويل» تقفز 1040% إلى 26.5 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

الدمام - شريف احمد - قفزت أرباح شركة سهل للتمويل في عام 2024 بنسبة 1040% إلى 26.5 مليون ريال، مقابل 2.3 مليون ريال في 2023.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يعود هذا التحسن إلى زيادة معدلات الربح على القروض الجديدة وكذلك ارتفاع الدخل من العمولات الخاصة، مما أدى إلى الزيادة في صافي الربح.