شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «سهل للتمويل» تقفز 1040% إلى 26.5 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قفزت أرباح شركة سهل للتمويل في عام 2024 بنسبة 1040% إلى 26.5 مليون ريال، مقابل 2.3 مليون ريال في 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود هذا التحسن إلى زيادة معدلات الربح على القروض الجديدة وكذلك ارتفاع الدخل من العمولات الخاصة، مما أدى إلى الزيادة في صافي الربح.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود هذا التحسن إلى زيادة معدلات الربح على القروض الجديدة وكذلك ارتفاع الدخل من العمولات الخاصة، مما أدى إلى الزيادة في صافي الربح.