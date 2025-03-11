شكرا لقرائتكم خبر عن «يقين»: اتفاقية لترتيب طرح أسهم «السعودية للصناعات الجلدية» للاكتتاب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة يقين المالية، اليوم، اتفاقية مع الشركة السعودية للصناعات الجلدية لترتيب عملية طرح أسهمها للاكتتاب العام ثم الإدراج في السوق الرئيسية.

وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن عملية الترتيب لطرح وإدراج الأسهم تتم عبر مراحل متعددة تبدأ من تاريخ توقيع الاتفاقية وتمتد حتى الحصول على الموافقات من هيئة السوق المالية والإدراج الفعلي للأسهم في السوق الرئيسية.

وتتحصل يقين كابيتال من هذه الاتفاقية على إيرادات مالية تتحدد قيمتها بحسب تقدم المراحل والحصول على الموافقة من هيئة السوق المالية للطرح والإدراج، والنجاح الفعلي للطرح والإدراج في السوق.

وعند إكتمال مراحل عملية الطرح والإدراج ستتجاوز الإيرادات المحصلة من العملية مانسبته 5% من إجمالي إيرادات يقين المالية مقارنةً بآخر قوائم مالية سنوية مدققة عن العام 2024م.