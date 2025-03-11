شكرا لقرائتكم خبر عن «الجوف» توقع اتفاقية شراكة لإنتاج تقاوي بطاطس عالية الجودة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة الجوف للتنمية الزراعية، اتفاقية شركاكة مع شركة جلوبال جرين الكورية، لإنشاء شراكة في إنتاج تقاوي بطاطس عالية الجودة باستخدام أحدث التقنيات المتقدمة حول العالم.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعودية، في 23 يناير 2024، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة جلوبال جرين EGG الكورية لنقل تقنية إنتاج تقاوي البطاطس وإنتاجها محليا في المملكة العربية السعودية، فيما أعلنت في 21 يوليو الماضي، تمديد المذكرة، بينما أعلنت في 21 يناير 2025 تمديد المذكرة لمدة 60 يوما إضافية.
وقالت الشركة إن الاتفاقية تشمل التالي:
- إنشاء مختبر متخصص بمواصفات فنية عالية في مقر شركة الجوف للتنمية الزراعية في منطقة البسيطا في منطقة الجوف لإنتاج تقاوي البطاطس.
- الاستثمار في شركة EGG الكورية عن طريق سندات قابلة للتحويل الى حقوق ملكية وذلك بمبلغ (15,000,000) ريال.
- متوقع أن يبدأ الانتاج محليا خلال الربع الثاني من عام 2026م إن شاء الله، كما سيتم الإعلان عن الأثر المالي لاحقا.
والجدير بالذكر أن شركة E Green Global Co., Ltd. الكورية تأسست في 2009م كشركة بذور متخصصة في إنتاج وتوريد بذور البطاطس عالية الجودة (خالية من الأمراض والفيروسات) من خلال إنشاء نظام مصنع نباتات تم تطويره ذاتيًا من خلال تحقيق الإنتاج الضخم منخفض التكلفة لبذور البطاطس عالية الجودة، وتقدم الشركة حلولا شاملة لإنتاج بذور البطاطس وإنتاج البطاطس محليا ودوليا.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعودية، في 23 يناير 2024، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة جلوبال جرين EGG الكورية لنقل تقنية إنتاج تقاوي البطاطس وإنتاجها محليا في المملكة العربية السعودية، فيما أعلنت في 21 يوليو الماضي، تمديد المذكرة، بينما أعلنت في 21 يناير 2025 تمديد المذكرة لمدة 60 يوما إضافية.
وقالت الشركة إن الاتفاقية تشمل التالي:
- إنشاء مختبر متخصص بمواصفات فنية عالية في مقر شركة الجوف للتنمية الزراعية في منطقة البسيطا في منطقة الجوف لإنتاج تقاوي البطاطس.
- الاستثمار في شركة EGG الكورية عن طريق سندات قابلة للتحويل الى حقوق ملكية وذلك بمبلغ (15,000,000) ريال.
- متوقع أن يبدأ الانتاج محليا خلال الربع الثاني من عام 2026م إن شاء الله، كما سيتم الإعلان عن الأثر المالي لاحقا.
والجدير بالذكر أن شركة E Green Global Co., Ltd. الكورية تأسست في 2009م كشركة بذور متخصصة في إنتاج وتوريد بذور البطاطس عالية الجودة (خالية من الأمراض والفيروسات) من خلال إنشاء نظام مصنع نباتات تم تطويره ذاتيًا من خلال تحقيق الإنتاج الضخم منخفض التكلفة لبذور البطاطس عالية الجودة، وتقدم الشركة حلولا شاملة لإنتاج بذور البطاطس وإنتاج البطاطس محليا ودوليا.