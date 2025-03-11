شكرا لقرائتكم خبر عن «الجوف» توقع اتفاقية شراكة لإنتاج تقاوي بطاطس عالية الجودة والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية