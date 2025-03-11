شكرا لقرائتكم خبر عن «أملاك» تجدد اتفاقية تسهيلات بـ1.06 مليار ريال مع البنك السعودي للاستثمار والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - جددت شركة أملاك العالمية للتمويل، اليوم، اتفاقية التسهيلات الائتمانية المتوافقة مع الضوابط الشرعية مع البنك السعودي للاستثمار.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة التمويل تقدر بـ 1.064 مليار ريال، فيما تبلغ مدة التمويل سنة واحدة.
وأفادت بأن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: التنازل عن ذمم مدينة للبنك، وسند لأمر لصالح البنك.
وأضافت أن الهدف من التمويل: تسهيل أعمال الشركة وزيادة قدرتها على تمويل عملائها.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة التمويل تقدر بـ 1.064 مليار ريال، فيما تبلغ مدة التمويل سنة واحدة.
وأفادت بأن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: التنازل عن ذمم مدينة للبنك، وسند لأمر لصالح البنك.
وأضافت أن الهدف من التمويل: تسهيل أعمال الشركة وزيادة قدرتها على تمويل عملائها.