الاقتصاد

«أملاك» تجدد اتفاقية تسهيلات بـ1.06 مليار ريال مع البنك السعودي للاستثمار

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

«أملاك» تجدد اتفاقية تسهيلات بـ1.06 مليار ريال مع البنك السعودي للاستثمار

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الدمام - شريف احمد - جددت شركة أملاك العالمية للتمويل، اليوم، اتفاقية التسهيلات الائتمانية المتوافقة مع الضوابط الشرعية مع البنك السعودي للاستثمار.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن قيمة التمويل تقدر بـ 1.064 مليار ريال، فيما تبلغ مدة التمويل سنة واحدة.
وأفادت بأن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: التنازل عن ذمم مدينة للبنك، وسند لأمر لصالح البنك.
وأضافت أن الهدف من التمويل: تسهيل أعمال الشركة وزيادة قدرتها على تمويل عملائها.
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