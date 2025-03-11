شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا اليوم الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الثلاثاء، على انخفاض بنسبة 0.2%، عند 11717 نقطة، وبتداولات بلغت، 7.7 مليار ريال.

وبحسب بيانات تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 399.47 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 9.689 تريليون ريال. ارتفاع أسهم 122 شركة ارتفعت أسهم 122 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 116، من بين 251 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، كابلات الرياض، وباتك، والباحة، والأصيل، وشمس، الأكثر ارتفاعا.

ووفقا لتداول، كانت أسهم شركات، العربية، والموارد، وبوان، وعناية، وولاء، الأكثر انخفاضا. السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على انخفاض بنسبة 0.9%، عند 30763 نقطة، وبتداولات بلغت، 39.181 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 3.940 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 59.116 مليار ريال.

وانخفضت أسهم 59 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 59، من بين 113 شركة مدرجة في السوق الموازية.