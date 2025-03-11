شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سهم "عتاقة" بنسبة 13.2% بعد توقيع مذكرة الاستحواذ على حصة من الشركة والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع سهم شركة مصر الوطنية للصلب-عتاقة، بنسبة 13.2% خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، ليغلق عند سعر 7.460 جنيه للسهم، بحجم تداولات 50.8 مليون سهم بقيمة 364.5 مليون جنيه عبر تنفيذ 7431 صفقة.

يأتي ذلك بعدما وقعت مجموعة الجارحي، مذكرة تفاهم مع مجموعة العرجاني لاستحواذ الأخيرة على 26.25% من شركة مصر الوطنية للصلب (عتاقة) بعد استكمال إجراءات الفحص النافي للجهالة والحصول على موافقة الجهات الرقابية وجهاز حماية المنافسة.

وتم تقييم شركة مصر الوطنية للصلب (عتاقة) بتقييم يصل إلى 7 مليار و 240 مليون جنيه وتم الاتفاق على استحواذ مجموعة العرجاني على نسبة 26.25% من أسهم شركة (عتاقة) التابعة لمجموعة الجارحي مقابل مبلغ 1.9 مليار جنيه.