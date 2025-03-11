شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-3-2025 أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-3-2025 استقرار أمام الجنيه المصري حيث سجل خلال التعاملات بالبنوك المصرية، بالبنك المركزى المصرى اليوم 50.57 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء خلال التعاملات، بالبنك الأهلى المصرى إلى 50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع، فى بنك مصر 50.55 جنيه للشراء و50.65 للبيع وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.55 جنيه 50.65 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء بالبنوك المصرية الرئيسية كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.55 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.55 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.55 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع.

50.55 جنيه للشراء.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.65 جنيه للبيع.

50.55 جنيه للشراء.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.65 جنيه للبيع.