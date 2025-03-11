شكرا لقرائتكم خبر عن 68.99 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

تراجعت أسعار النفط خلال التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم في تراجع لليوم الثاني على التوالي، بفعل مخاوف من أن الرسوم الجمركية الأمريكية على كندا والمكسيك والصين، ستؤدي لإبطاء اقتصادات في أنحاء العالم وإلحاق الضرر بالطلب على الطاقة، بينما يزيد تحالف /أوبك+/ إمداداته.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتًا، أو 0.42%، إلى 68.99 دولار للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 36 سنتا، أو 0.55 %، إلى 65.67 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.



