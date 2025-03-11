شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11 مارس 2025.. توقعات بعودة الارتفاع والان مع تفاصيل الخبر

تراجع سعر الذهب في مصر، اليوم بشكل محدود للغاية، لجميع الأعيرة الذهب المتداولة في السوق المصري، وتشير توقعات سعر الذهب اليوم إلي ارتفاع وشيك للذهب مرة أخرى مع عودة الذهب العالمي إلي 2900 دولار.

أسعار الذهب اليوم في مصر

- سعر عيار 24 يسجل 4680 جنيها للجرام.

- سعر عيار 21 يسجل 4095 جنيها للجرام.

- سعر عيار 18يسجل 3510 جنيهات للجرام.

- سعر الذهب عيار 14 يسجل 2730 جنيه للجرام.

تراجع سعر الجنيه الذهب متأثرًا بانخفاض الأسعار العالمية

تراجع سعر الجنيه الذهب في مصر 160 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، حيث انخفض سعر الجنيه الذهب بحوالي 160 جنيهًا، ليسجل خلال تعاملات اليوم 32760 جنيهًا بدون مصنعية.

تأثرت الأسعار في مصر بانخفاض الأسعار العالمية للمعدن الأصفر تحت 2900 دولار، حيث شهدت البورصات العالمية تراجعًا في أسعار الذهب خلال تداولات اليوم.

تأثير سعر الصرف على أسعار الذهب

ويلعب سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار دورًا هامًا في تحديد أسعار الذهب في مصر، وأي تغيرات في سعر الصرف تؤثر بشكل مباشر على أسعار الذهب المحلية.

ومن المتوقع أن يشهد السوق المصري إقبالًا متزايدًا على شراء الذهب، خاصة من قبل المستثمرين الذين يرون في الذهب ملاذًا آمنًا في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية خلال الفترة المقبلة رغم التراجع الحالي في مبيعات الذهب في مصر.