شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات عربية وأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات عربية وأجنبية، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات بلغت 1.7 مليار جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 30915 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 38605 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.68% ليصل إلى مستوى 13604 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 8615 نقطة، وهبط "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 11943 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 3300 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 1.22% ليصل إلى مستوى 12329 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، ويونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، ومصر الوطنية للصلب-عتاقة، والحديد والصلب للمناجم والمحاجر، والإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ اشترى داخلين بشركات النصر للملابس والمنسوجات-كابو، ومصر بني سويف للأسمنت، والمهندس للتأمين، والنعيم القابضة للاستثمارات، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، والمصرية للمنتجعات السياحية، واي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 150 ألف سهم، 5 آلاف سهم، 2500 سهم، 20.6 ألف سهم، 5199 سهمًا، 30 ألف سهم، 18 ألف سهم، 1.9 مليون سهم، 845.1 ألف سهم، على الترتيب.

واشترى مساهم رئيسي بشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 1.36 مليون سهم، فيما باع داخليين بشركات العربية للصناعات الهندسية، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، ومجموعة أي أف جي القابضة، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وبيراميزا للفنادق والقرى الساحية-بيراميزا، واي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، وهيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية عدد 2000 سهم، 221.2 ألف سهم، 750 ألف سهم، 314.5 ألف سهم، 3891 سهمًا، 4 آلاف سهم، 207.4 ألف سهم، 445.2 ألف سهم، 1.9 مليون سهم، 1000 سهم، على التوالي.

أعلنت شركتا جدوى للتنمية الصناعية، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، شراء أسهم خزينة خلال جلسة أمس الإثنين، إذ اشترت الأولى 100 ألف سهم، والثانية 1.7 مليون سهم.

أعلنت شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية، شراء المساهم آية عتلم عدد 1.86 مليون سهم بسعر 2.9038 جنيه بقيمة 5.4 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهمة من 4.31% إلى 6.04%، فيما باع المساهمان أحمد محمود عبد الحميد، وسهام السيد مصطفى عدد 715.1 ألف سهم، 1.1 مليون سهم بمتوسط سعر 2.9 جنيه بقيمة إجمالية 2.1 مليون جنيه للأول، وبقيمة إجمالية 3.3 مليون جنيه للثانية، ونفذت الصفقتين من خلال شركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية.

كما أعلنت شركة مستشفى النزهة الدولي، شراء المساهم بيت الخبرة للاستثمار الاقتصادي (تكنو انفستمنت) عدد 30 ألف سهم بسعر 8.661 جنيه بقيمة إجمالية 259.8 ألف جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 2.5706% إلى 5.002%، ونفذت الصفقة من خلال شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية.

وأعلنت شركة الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة، شراء المساهم نواف عبد الله الغانم عدد 83.8 ألف سهم بسعر 2.8609 جنيه بقيمة إجمالية 239.7 ألف جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 4.63% إلى 5.16%، ونفذت الصفقة من خلال شركة العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية.

في سياق متصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، ففي القطاع العقاري، حققت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، إيرادات بلغت 21.8 مليار جنيه بنسبة نمو 42.4%، وسجلت صافي خسائر 2.6 مليار جنيه خلال عام 2024، وترجع الخسارة إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية نتيجة لوجود قروض بالعملات الأجنبية.

حققت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، إيرادات بقيمة 2.8 مليار جنيه خلال عام 2024 مقابل 1.9 مليار جنيه خلال عام 2023 بنسبة نمو 44%، وبلغ صافي الربح 402 مليون جنيه مقارنة مع 253 مليون جنيه بنسبة نمو 59%.

في سياق آخر أعلنت شركة طابروك للتعمير المملوكة بالكامل لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، توقيع عقد تسهيل ائتماني (قرض معبري) مع البنك التجاري الدولي بمبلغ إجمالي قدره 2.45 مليار جنيه، ويستخدم هذا التسهيل في التمويل الجزئي للتكلفة الاستثمارية لمشروع "June" بالساحل الشمالي.