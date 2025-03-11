شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتلقى دعماً من تحركات الفيدرالي وترامب.. وهذا سعره اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل الذهب جذب رواده من المشترين بسعره الذي وصل لحوالي 2915 دولار وسط حالة من عدم اليقين العالمية والتهديد بحرب تجارية عالمية من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهي الأمور التي تقدم بعض الدعم للمعدن النفيس، وفق ما ذكرت منصة إف إكس ستريت. الذهب وأوامر ترامب في الأسبوع الماضي، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا بإعفاء البضائع من كل من كندا والمكسيك بموجب اتفاقية التجارة لأمريكا الشمالية والمعروفة باسم "يو إس إم سي إيه" بعد يومين من فرضها.

ومع ذلك، قال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك في وقت متأخر من يوم الأحد أن الرسوم الجمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم والتي من المقرر أن تدخل حيز النفاذ يوم الأربعاء من غير المرجح تأجيلها.

اقرأ أيضاً: هل تستقر أسعار الذهب فيما تبقى من شهر مارس؟.. إليك التوقعات عوامل تدعم ارتفاع الذهب من المرجح أن يعزز عدم اليقين المحيط بسياسات ترامب الجمركية تدفقات المستثمرين على الملاذ الآمن وهو ما يفيد سعر الذهب في الأمد القريب.

علاوة على ذلك، تباطأ سوق العمل في الولايات المتحدة الشهر الماضي حيث أشار تقرير إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يظل على مساره كما هو حتى الآن لخفض أسعار الفائدة عدة مرات هذا العام وهذا بدوره يثقل كاهل الدولار ويرفع سعر السلع المقومة بالدولار. البيانات الاقتصادية الأمريكية كشفت البيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي يوم الجمعة أن الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة زادت بمقدار 151 ألف وظيفة في فبراير تلاها زيادة قدرها 125 ألف وظيفة ( معدلة من 143 ألف وظيفة) في يناير.

اقرأ أيضاً: سعر الذهب يستقر عند مستوى مرتفع وترقب لخطوة ترامب المقبلة

جاء هذا الرقم أضعف من توقعات السوق البالغة 160 ألف وظيفة.

وفي الوقت نفسه، ارتفع معدل البطالة إلى 4.1% من 4.0% في يناير بينما ارتفع معدل التضخم السنوي للأجور كما يقاس بالتغير في متوسط الأجر بالساعة إلى 4.0% من 3.9% (منقحة من 4.1%). الذهب والدولار ارتفعت أسعار الذهب مدعومة بتراجع الدولار وزيادة الطلب على الملاذات الآمنة وسط تصاعد المخاوف من تداعيات الحرب التجارية العالمية. سعر الذهب الفوري وسجل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعًا بنسبة 0.1% ليصل إلى 2914.42 دولارًا للأوقية (الأونصة) في حين ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 0.3% إلى 2921.90 دولارًا.

وحول المعادن الأخرى فارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 32.56 دولارًا للأوقية فيما استقر البلاتين عند 962.90 دولارًا بينما انخفض البلاديوم بنسبة 0.2% إلى 946.30 دولارًا. آمال صعود أسعار الذهب يقول محللون لإف إكس ستريت، إنه وفق تقييمات الأسواق ومؤشراتها المتباينة تبقى الآمال الصعودية على الذهب مرتفعة حتى وإن تراجع عن ذروته التي بلغها سابقًا عند حدود الـ2946 دولار، فمازال المحللون يرون إمكانية في تجاوز المعدن للأسعار الحالية إلى رقم 3000 دولار للأوقية وحتى وإن دخل الذهب في عمليات تصحيح فدون مؤثر هبوطي ضخم سيواكب المعدن التوقعات ويرتفع خلال العام.