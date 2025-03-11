شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 4120 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع سعر الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس. سعر الذهب في مصر سجل سعر جرام الذهب، عيار 24، في مصر، اليوم الثلاثاء، 4708.5 جنيه للبيع، و4685.75 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 22، في مصر، اليوم الثلاثاء، 4316.25 جنيه للبيع، و4295.25 جنيه للشراء. عيار 21 ارتفع سعر جرام الذهب، عيار 21، في مصر، اليوم الثلاثاء، إلى: 4120 جنيها للبيع، و4100 جنيه للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب، عيار 18، في مصر، اليوم الثلاثاء، 3531.5 جنيه للبيع، و3514.25 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 14، في مصر، اليوم الثلاثاء، 2746.75 جنيه للبيع، و2733.25 جنيه للشراء. أسعار الذهب وارتفع سعر جرام الذهب، عيار 12، في مصر، اليوم الثلاثاء، إلى: 2354.25 جنيه للبيع، و2342.75 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر، اليوم الثلاثاء، 32960 جنيها للبيع، و32800 جنيه للشراء.