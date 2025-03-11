شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون مصرى- ألمانى فى مجالات الغاز وإنتاج الهيدروجين وتخزين وتجارة الكربون والان مع تفاصيل الخبر

على هامش مشاركته في أسبوع سيراويك 2025 الذي يتم عقده خلال الفترة من 10 – 14 مارس 2025 بمدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع فيليب شتاينبرغ - المدير العام لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وأمن الطاقة والبنية التحتية للغاز والهيدروجين - بوزارة الشئون الاقتصادية والعمل المناخي الألمانية بحضور دكتور جيولوجي سمير رسلان وكيل الوزارة للاستكشاف والاتفاقيات.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون لتحقيق أمن الطاقة بالبلدين، حيث تم بحث شراء الجانب الألماني كميات من الغاز القبرصي في إطار الاتفاق الذي تم إبرامه مؤخرا بين مصر وقبرص لنقل الغاز المنتج من الحقول القبرصية إلى مصر وذلك عبر تسهيلات الإسالة المصرية.

كما تم مناقشة استغلال الجانب المصري لطاقات التغييز الفائضة لدى الجانب الألماني من خلال استئجار إحدى وحدات التغييز العائمة التي تعمل حالياً بميناء موكران على بحر البلطيق بألمانيا، واتفق الجانبان على ترتيب زيارة لوفد من المختصين من الجانب المصري إلى المانيا بنهاية الشهر الجاري لإتمام البنود التعاقدية الخاصة باستغلال الوحدة.

كما تطرق الجانبان للتعاون في مجال الهيدروجين وسبل نقل الخبرات والتكنولوجيا في ضوء الخبرات الكبيرة لدى الجانب الألماني في تنفيذ مشروعات الهيدروجين، والإمكانات الواعدة التي تتمتع بها مصر في مجال إنتاج وتوليد الهيدروجين الأخضر، وبحث الطرفان كذلك سبل التعاون في مجال تخزين وتجارة وتداول الكربون واستعراض المعايير والضوابط التي تنظم عمل أسواق الكربون.

ويأتي اللقاء في إطار متابعة مستجدات تنفيذ إعلاني النوايا اللذين تم توقيعهما في نوفمبر 2022 بين وزارتي البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة في مصر ووزارة الشئون الاقتصادية والعمل المناخى الألمانية للتعاون في مجالات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين الأخضر.