شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز العبور الجديدة يخصص مبنى حضانة بالمزاد العلني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور مهندس أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، عن تخصيص مبنى حضانة بمساحة 1912 مترا بمنطقة خدمات سكن مصر – الحي 39 "2600 فدان سابقًا " ، بالمزاد العلني بمقابل الانتفاع السنوي لمدة 10 سنوات، لافتاً إلى أنه تم التخصيص بقيمة مالية جيدة ، وهو ما يعكس حجم الطلب على الاستثمار والمشروعات بالمدينة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم إقامة جلسة المزاد العلني بحضور ممثل مجلس الدولة، ومجموعة من ممثلي قطاعي الشئون التجارية والعقارية والمالية من رئاسة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة المالية.

وقال: يأتي هذا الطرح في إطار خطة جهاز العبور الجديدة لتعزيز الخدمات العامة بالمدينة وتوفير المنشآت التي تلبي احتياجات السكان حيث تسعى وزارة الإسكان إلى دعم التنمية العمرانية وتقديم الخدمات المتكاملة في المدن الجديدة.

وفي السياق ذاته، قام الدكتور مهندس أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة بجولة تفقدية لدفع العمل بالمشروعات، استهلها بتفقد مشروع تنفيذ 66 عمارة بإجمالي 1584 وحدة سكنية "عمارات النزهة" بمنطقة 2600 فدان بالمدينة.

وتابع رئيس الجهاز، أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية للوحدات السكنية، وأعمال تنسيق الموقع، مؤكداً أهمية تسريع وتيرة العمل لإنجاز المشروع في الوقت المحدد مع مراعاة جودة التنفيذ في جميع المراحل.

كما تفقد رئيس الجهاز سير العمل بمشروع تنفيذ محطة محولات العبور الجديدة 6 بالحي 13، وأكد أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تذليل أي عقبات قد تعرقل تقدم العمل بالمشروع، لافتاً إلى أن المشروع يعد محورًا أساسيًا في تحسين كفاءة توزيع الطاقة الكهربائية بالمدينة.

واختتم رئيس الجهاز جولته بمتابعة أعمال المرافق والخطوط الرئيسية وشبكات المرافق بمجاورات 2 و3 و10 بالحي17 بمنطقة القادسية "سابقا"، وتشمل الأعمال الجاري تنفيذها مد شبكات المياه والصرف الصحي وأعمال الفرمة والطرق لضمان توافر مختلف الخدمات الأساسية بالمنطقة، وتأتي هذه المشروعات ضمن خطة متكاملة لإنجاز ملف تقنين الأراضي المضافة بالمدينة وتوفير بيئة عمرانية متكاملة.