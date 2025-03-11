شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 11 مارس 2025 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع سعر الجنيه الذهب في مصر 160 جنيهًا خلال تعاملات اليوم بعد أن شهدت أسعار الذهب في مصر، اليوم، تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفض سعر الجنيه الذهب بحوالي 160 جنيهًا، ليسجل خلال تعاملات اليوم 32760 جنيهًا بدون مصنعية.

أسعار الذهب في مصر:

- سعر عيار 24 يسجل 4680 جنيها للجرام.

- سعر عيار 21 يسجل 4095 جنيها.

- سعر عيار 18يسجل 3510 جنيهات للجرام.

- سعر الذهب عيار 14 يسجل 2730 جنيه للجرام



وتأثرت الأسعار في مصر بانخفاض الأسعار العالمية للمعدن الأصفر تحت 2900 دولار، حيث شهدت البورصات العالمية تراجعًا في أسعار الذهب خلال تداولات اليوم.

ويلعب سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار دورًا هامًا في تحديد أسعار الذهب في مصر، وأي تغيرات في سعر الصرف تؤثر بشكل مباشر على أسعار الذهب المحلية.

ومن المتوقع أن يشهد السوق المصري إقبالًا متزايدًا على شراء الذهب، خاصة من قبل المستثمرين الذين يرون في الذهب ملاذًا آمنًا في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية خلال الفترة المقبلة رغم التراجع الحالي في مبيعات الذهب في مصر.



