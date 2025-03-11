شكرا لقرائتكم خبر عن ستاندرد تشارترد يوفر لعملائه الأثرياء منصة حصرية لفرص الاستثمار في الأسواق الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن بنك ستاندرد تشارترد اليوم /الثلاثاء/، أن وحدته العالمية للخدمات المصرفية الخاصة أطلقت منصة استثمارية مصممة خصيصا لعملائها من أصحاب الثروات الضخمة.

وقالت المؤسسة المالية البريطانية - في بيان لها - "إن ذلك يأتي لتلبية الطلب المتزايد على فرص استثمارية متطورة في الأسواق الخاصة".

وتوفر المنصة، "نادي الاستثمار المشترك في الأسواق الخاصة" للمستثمرين المتميزين إمكانية الوصول لمحافظ استثمارية بمعايير مؤسسية، مع مزايا تشمل دراسات معمقة حول الفرص الاستثمارية، وتسهيلات في تنفيذ الصفقات وإدارتها.

وفي هذا السياق، أوضح الرئيس العالمي للخدمات المصرفية الخاصة وعملاء الثروات بالبنك ريموند آنج، "أن المستثمرين من أصحاب الثروات الضخمة باتوا يتجهون بشكل متزايد إلى أسواق الاستثمارات الخاصة، بحثا عن عوائد تتجاوز تلك التي تقدمها الحلول التقليدية".

ويتطلع ستاندرد تشارترد، مثل بنوك أخرى مدرجة في لندن ومن بينها باركليز وإتش.إس.بي.سي، إلى تعزيز نمو قدرات إدارة الثروات لتعويض انخفاض الإيرادات من الإقراض وسط انخفاض أسعار الفائدة لدى البنوك المركزية.

وتم إطلاق هذه المبادرة بالشراكة مع شركة الاستثمارات الخاصة أرديان، في إطار سعي البنك لتوسيع نطاق خدماته الاستثمارية المتميزة.

وكان بنك ستاندرد تشارترد قد أعلن أنه يستهدف تسجيل أصول جديدة بقيمة 200 مليار دولار ونمو بأكثر من 10 % في الدخل من أعمال الثروة العالمية على مدى السنوات الخمس المقبلة.. وزادت أرباح البنك السنوية 18% بدعم من الأداء القوي لأعماله في قطاعي الثروة والأسواق.

وذكر البنك - الذي يتخذ من لندن مقرا له - أن الأرباح قبل احتساب الضرائب بلغت 6 مليارات دولار عام 2024، ارتفاعا من 5.1 مليار دولار في العام السابق.

وستاندرد تشارترد هو بنك بريطاني متعدد الجنسيات، مقره في لندن، ويعمل في أكثر من 60 دولة، مع تركيز خاص على آسيا، إفريقيا، والشرق الأوسط.