شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتابع مع مسئولى الهيئة الهندسية ملفات العمل والمشروعات المشتركة والان مع تفاصيل الخبر

استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس، بمقر مكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، اللواء أ.ح /طارق فتحي الوشاحى، مدير إدارة المياه بـ"الهيئة الهندسية للقوات المسلحة "، والوفد المرافق له، لبحث ملفات العمل والمشروعات المشتركة فيما يتعلق بمحطات تحلية مياه البحر، وعددٍ من مشروعات المرافق، وذلك بحضور مسئولي الوزارة.

واستهل المهندس شريف الشربيني، اللقاء بتأكيد أهمية تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، بتعظيم الاستفادة من الأصول والاستثمارات التي يتم ضخها في قطاعات البنية الأساسية ومنها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، لافتاً إلى أن وزارة الإسكان لديها خطة استراتيجية متكاملة لتحلية مياه البحر حتى 2050.

كما أكد وزير الإسكان، أهمية التشغيل والصيانة اللازمة للمشروعات التي يتم الانتهاء من تنفيذها، ولا سيما محطات تحلية مياه البحر، للحفاظ على الاستثمارات التي يتم ضخها في قطاع المرافق، موجهاً بضغط العمل بكل الملفات بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة للانتهاء من المشروعات في أسرع وقت وبالمواصفات القياسية.

وتناول اللقاء، موقف عدد من محطات تحلية المياه بإقليم الساحل الشمالي الغربي بمنطقتي سيدي حنيش ومطروح، وكذا محطات تحلية المياه بمحافظتى بورسعيد، والبحر الأحمر.

كما تطرق اللقاء، إلى الموقف التنفيذي لمشروعات الاستراتيجية المتكاملة لإدارة وفصل مياه الأمطار بمحافظة الإسكندرية، والتي تتولى تنفيذها إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال بعدد من المناطق، أدت لحل مشكلة الأمطار بالنقاط الساخنة بالمحافظة، وجارٍ تنفيذ الأعمال بعدد من المناطق الأخرى بالمحافظة، وذلك بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية، وشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، وجامعة الإسكندرية، من أجل حل مشكلة تراكم الأمطار بالنقاط الساخنة بالمحافظة.

وفي ختام اللقاء، تم تأكيد أهمية التنسيق المتواصل بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة " إدارة المياه" بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، لإنجاز المشروعات طبقاً للجداول الزمنية المقررة.