شكرا لقرائتكم خبر عن الين اليابانى يرتفع لأعلى مستوى له فى خمسة أشهر مع تراجع الدولار الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الين الياباني، ارتفاعا ملحوظاً اليوم الثلاثاء؛ ليصل إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر، حيث ظل الدولارالأمريكي ضعيفًا وسط تصاعد المخاوف من الركود في الولايات المتحدة؛ نتيجة لرسوم الرئيس دونالد ترامب التجارية.

وهبط سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الين (USD/JPY) إلى 146.45 ين اليوم الثلاثاء، مُسجلاً أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2024 قبل أن يتداول عند 147.11 ين منخفضًا بنسبة 0.1%؛ وفق ما ذكره موقع (إنفستنج) الأمريكي.

في المقابل، تراجع مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.2% ليصل إلى 103.77.

وكان قد تراجع الدولار بأكثر من 3.5% هذا الشهر، ليصل إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر في ظل حالة من عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية.

وبحسب استطلاعات الرأي؛ فإن المخاطر الاقتصادية في المكسيك وكندا والولايات المتحدة تتزايد بسبب تداعيات تنفيذ ترامب لرسومه الجمركية، مما يسبب حالة من عدم اليقين بين الشركات وصناع القرار.

كما تفاقمت المخاوف من التضخم في الولايات المتحدة، مما قد يساهم في إبقاء بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في حالة من الترقب، في وقت تتزايد فيه مخاوف الركود في الدول الثلاث "امريكا والمكسيك وكندا".

وفي الوقت نفسه، قامت الحكومة اليابانية بتعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع إلى 2.2% سنويًا بدلاً من 2.8%، نتيجة لتراجع الإنفاق الأسري بشكل غير متوقع.

ورغم هذا التباطؤ، من المتوقع أن يواصل بنك اليابان المركزي سياسة رفع أسعار الفائدة كما كان مخططًا له، في ظل مراقبته لتوجهات التضخم واستقرار الاقتصاد.